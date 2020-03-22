Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Ankara, Güncel

Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi

ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi.

22.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:16
Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi

ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada, vakanın en son hangi ülkede görüldüğü mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

Ankara'da, uluslararası yazılım şirketinin distribütörü olan 'Esri Türkiye' adlı yazılım şirketince firmasının ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası Türkçe'ye çevrilerek, resmi internet sayfasında yayımlanmaya başlandı. 'Korona Virüsü Küresel Yayılım Paneli' başlığının yer aldığı sayfada, dünya genelinde toplam doğrulanmış vaka, iyileşme ve ölüm sayıları yer alıyor. DSÖ verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada ayrıca ülkelere göre vaka, iyileşme ve ölü sayıları da veriliyor. Vakaların gün içinde farklı ülkelere nasıl yayıldığının takip edildiği haritada, koronavirüsün en son görüldüğü yer, mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

'DSÖ'NÜN PAYLAŞTIĞI BİLGİLERİ GÖSTEREBİLİYORUZ'Haritayı Türkçeleştiren yazılım şirketinin CEO'su Barış Uz, bilgilerin DSÖ ve firmasının 'Yaşayan Atlas' adı verilen grubu tarafından oluşturulduğunu, Çin'de her 15 dakikada 1, diğer ülkelerde günde 2 kez güncellendiğini söyledi. Uz, "Bu güncellemenin bize faydası, dağılım görüntülerini ortaya çıkarmak. Yani 'Hastalık ne tarafa doğru yayılıyor, bu yayılım nerelerde fazlalaşmış' DSÖ'nün paylaştığı bütün bilgileri biz bu haritada anında gösterebiliyoruz" dedi.'AKTİF VE İYİLEŞEN VAKA BİLGİLERİ DE VAR'DSÖ'nün konuyla ilgili yaptığı çalışmaların Türkçe okunabilmesini istediklerini, bu amaçla 'Esri'nin Johns Hopkins Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu yayılım panelini kullandıklarını belirten Uz, "Tüm panel Türkçe. Hatta biz bir adım ileri gittik. Panelimizin bir kısmına Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili web sayfasını koyduk ki halkımız güncel bilgileri bakanlığımız duyurdukça alsın. Bu harita ya da yayılım paneli üzerinde görebileceğiniz her şey vakalar ile ilgili bilgiler. 'Kaç vaka olmuş, bu vakaların kaçı kontrol altında, kaçı aktif, kaçı iyileşti' bununla ilgili bütün bilgiler mevcut" diye konuştu.'VİRÜS ÇİN'DEN GELİP İTALYA'DA YOĞUNLAŞTI'Barış Uz, harita üzerinden koronavirüs ile ilgili konumsal analizin de yapılabildiğine dikkati çekerek, "Bunu bir zaman serisi gibi gösterdiğimizde, bu yayılımın aslında Çin'den başlayıp böyle bir anda batıya geldiğini ve batıda da bir anda İtalya'da yoğunlaştığını görebileceğiz. Harita başka dillere de çevrildi. Distribütörler bunu yerel dillere çevirdiler. Arapçası, Fransızcası, Almancası da var. Haritada görmüş olduğunuz noktalar sadece afaki noktalar. Genellikle de ülkelerin ortasına konumlandırılıyor. Çünkü bu farklı paniklere yol açabilir. Biz de bu konuda zaten özellikle bir uyarı metni de koyduk, 'konumlar temsilidir' diye. DSÖ bize konum bilgilerini vermiyor" dedi. 'EN SON VAKANIN HANGİ ÜLKEDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'Haritada üzerinde yanıp, sönen mavi ışığın, en son koronavirüs vakasının hangi ülkede görüldüğünü gösterdiğini ve salgının gün içinde nasıl yayıldığının haritadan takip edilebildiğini anlatan Uz, şunları kaydetti:

"Mavi olarak gördüğünüz ışık en son vakanın görüldüğü yer. Örneğin; şu anda en son vaka kaydı Almanya'da yapılmış. Burada yaş grupları da var; ama tabi bu tür detayları biz DSÖ ne kadar izin verirse ancak o zaman açıklayabiliriz ve onları buraya eklemek de oldukça kolay. Çin ana kıtası için 15 dakikada 1 güncelleniyor; çünkü oradan salgın patlak vermişti. Ülkemiz ile ilgili vakalar da güncelleniyor. Haritaya bizim web sitemizden de erişilebilir, bunu çeşitli platformlarda sosyal medyada özellikle yayınlıyoruz. Panelin alt kısmında da ne kadar vaka ortaya çıktı ve bunların ne kadarı iyileşti diye görebilirsiniz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
'Evde kalın' uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Haberler
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rita Wilson Muhterem Nur Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Twitter Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:35:19. #1.15#
title