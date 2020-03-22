Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi.

ANKARA'da, yazılım şirketi tarafından ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada, vakanın en son hangi ülkede görüldüğü mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

Ankara'da, uluslararası yazılım şirketinin distribütörü olan 'Esri Türkiye' adlı yazılım şirketince firmasının ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritası Türkçe'ye çevrilerek, resmi internet sayfasında yayımlanmaya başlandı. 'Korona Virüsü Küresel Yayılım Paneli' başlığının yer aldığı sayfada, dünya genelinde toplam doğrulanmış vaka, iyileşme ve ölüm sayıları yer alıyor. DSÖ verilerine göre, günde 2 kez güncellenen haritada ayrıca ülkelere göre vaka, iyileşme ve ölü sayıları da veriliyor. Vakaların gün içinde farklı ülkelere nasıl yayıldığının takip edildiği haritada, koronavirüsün en son görüldüğü yer, mavi ışığın yanıp, sönmesi ile belli oluyor.

'DSÖ'NÜN PAYLAŞTIĞI BİLGİLERİ GÖSTEREBİLİYORUZ'Haritayı Türkçeleştiren yazılım şirketinin CEO'su Barış Uz, bilgilerin DSÖ ve firmasının 'Yaşayan Atlas' adı verilen grubu tarafından oluşturulduğunu, Çin'de her 15 dakikada 1, diğer ülkelerde günde 2 kez güncellendiğini söyledi. Uz, "Bu güncellemenin bize faydası, dağılım görüntülerini ortaya çıkarmak. Yani 'Hastalık ne tarafa doğru yayılıyor, bu yayılım nerelerde fazlalaşmış' DSÖ'nün paylaştığı bütün bilgileri biz bu haritada anında gösterebiliyoruz" dedi.'AKTİF VE İYİLEŞEN VAKA BİLGİLERİ DE VAR'DSÖ'nün konuyla ilgili yaptığı çalışmaların Türkçe okunabilmesini istediklerini, bu amaçla 'Esri'nin Johns Hopkins Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu yayılım panelini kullandıklarını belirten Uz, "Tüm panel Türkçe. Hatta biz bir adım ileri gittik. Panelimizin bir kısmına Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili web sayfasını koyduk ki halkımız güncel bilgileri bakanlığımız duyurdukça alsın. Bu harita ya da yayılım paneli üzerinde görebileceğiniz her şey vakalar ile ilgili bilgiler. 'Kaç vaka olmuş, bu vakaların kaçı kontrol altında, kaçı aktif, kaçı iyileşti' bununla ilgili bütün bilgiler mevcut" diye konuştu.'VİRÜS ÇİN'DEN GELİP İTALYA'DA YOĞUNLAŞTI'Barış Uz, harita üzerinden koronavirüs ile ilgili konumsal analizin de yapılabildiğine dikkati çekerek, "Bunu bir zaman serisi gibi gösterdiğimizde, bu yayılımın aslında Çin'den başlayıp böyle bir anda batıya geldiğini ve batıda da bir anda İtalya'da yoğunlaştığını görebileceğiz. Harita başka dillere de çevrildi. Distribütörler bunu yerel dillere çevirdiler. Arapçası, Fransızcası, Almancası da var. Haritada görmüş olduğunuz noktalar sadece afaki noktalar. Genellikle de ülkelerin ortasına konumlandırılıyor. Çünkü bu farklı paniklere yol açabilir. Biz de bu konuda zaten özellikle bir uyarı metni de koyduk, 'konumlar temsilidir' diye. DSÖ bize konum bilgilerini vermiyor" dedi. 'EN SON VAKANIN HANGİ ÜLKEDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'Haritada üzerinde yanıp, sönen mavi ışığın, en son koronavirüs vakasının hangi ülkede görüldüğünü gösterdiğini ve salgının gün içinde nasıl yayıldığının haritadan takip edilebildiğini anlatan Uz, şunları kaydetti:

"Mavi olarak gördüğünüz ışık en son vakanın görüldüğü yer. Örneğin; şu anda en son vaka kaydı Almanya'da yapılmış. Burada yaş grupları da var; ama tabi bu tür detayları biz DSÖ ne kadar izin verirse ancak o zaman açıklayabiliriz ve onları buraya eklemek de oldukça kolay. Çin ana kıtası için 15 dakikada 1 güncelleniyor; çünkü oradan salgın patlak vermişti. Ülkemiz ile ilgili vakalar da güncelleniyor. Haritaya bizim web sitemizden de erişilebilir, bunu çeşitli platformlarda sosyal medyada özellikle yayınlıyoruz. Panelin alt kısmında da ne kadar vaka ortaya çıktı ve bunların ne kadarı iyileşti diye görebilirsiniz."

Kaynak: DHA