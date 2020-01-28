Koronavirüsün Çin'den gelen kargo paketleri ile bulaşma riski var mı? Uzmanlar yanıtladı

28.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ( 2019-nCoV) yayılma hızı tahminlerin üzerinde çıktı. Virüsün öldürme oranı çok yüksek değil (şu an için yaklaşık yüzde 3) ancak semptomlarını belli etmeden önce de bulaşabiliyor. Virüsün hızlı yayılması Çin'den gelen kargoları da gündeme taşıdı. Çin'den yola çıkan bir kargo aracılığıyla virüsün bulaşması mümkün mü?



Konu, özellikle sosyal medyada #Aliexpress etiketiyle gündeme gelince uzmanlar açıklama yaptı. Üç koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da Sağlık Bakanı Agnes Buzyn virüsün Çin'den gelen bir paketle bulaşma ihtimalini "son derece zayıf" olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle