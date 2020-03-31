Koronavirüsün Çaresi Verem Aşısında Olabilir Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında bilim dünyası gözlerini virüse karşı aşı geliştirmeye çevirmişti.

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında bilim dünyası gözlerini virüse karşı aşı geliştirmeye çevirmişti. Dünyadaki neredeyse tüm aşı laboratuvarları koronavirüs için aşı geliştirmeye çalışırlarken, ABD'den farklı bir bakış açışı geldi.

ABD'li epidemiyologların, farklı ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ölüm oranları ile bu ülkelerde verem aşısının (BSG) ne kadar yaygın uygulandığı arasında bir bağ bulduğu belirtildi.

medRxiv isimli internet sitesinin habere göre bilim insanları, BSG aşı politikası uygulamayan ülkelerin (İtalya, Hollanda, ABD) COVID-19'dan en çok etkilenen ülkeler olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. BSG aşı uygulamasının virüs kapma düzeyini azalttığını ortaya çıkaran bilim insanları, bu aşının koronavirüse karşı mücadelede başlıca araçlardan biri haline gelebileceğini dile getirdi.

ABD, İran, İtalya, Belçika, Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde BSG aşısının ya hiç ya da kısa süre önce uygulanmaya başladığına dikkat çeken araştırmacılar, bu ülkelerde vaka sayısının ve ölüm oranının dünya ortalamasına göre 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Diğer yandan BSG aşısının uzun süre boyunca nüfusun geneline uygulandığı zengin olmayan ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölüm oranının çok düşük olduğuna işaret edildi.