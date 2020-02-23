Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.
23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.
Salgında Çin ana karasında 2 bin 442, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com