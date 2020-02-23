Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü
Haberler » Dünya » Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü - Haberler

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.

23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine dayandı; 2 bin 462 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 2 bin 462'ye ulaştı.


Salgında Çin ana karasında 2 bin 442, Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler