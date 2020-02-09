Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı: Çin dışında hangi ülkelerde görüldü?
Hali hazırda bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıkan yeni tip koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.
09.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:59
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com