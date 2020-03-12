Koronavirüsün biteceği tarih belli oldu! FLAŞ... Çin'de coronavirüse (Covid-19) karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim Zhong Nanshan, dünya çapında paniğe yol açan virüsle ilgili kritik açıklamalarda bulundu

Reuters'ta yer alan habere göre; Sars salgınını ilk keşfeden bilim insanı ve Çin'de coronavirüse (Covid-19) karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki Zhong Nanshan, "global tehdit" seviyesine ulaşan pandeminin Haziran ayında bitmesini beklediklerini ifade etti.

120'den fazla ülkeye yayıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşan corona virüs nedeniyle 4 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü de corona virüsün (Kovid-19) salgın değil 'pandemi' olduğunu duyurdu.& ;