Koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?
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Koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün belirtilerinde şimdiye dek tespit edilmemiş 4 yeni semptom belirlendi. Yaşan gelişme sonrası vatandaşlar koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir ve koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?
26.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:18

Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi. Yaşanan gelişme geniş yankı uyandırırken koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir ve koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir konuları merak edildi.

KORONAVİRÜSÜN 4 YENİ BELİRTİSİ NEDİR?

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi:

1: Halsizlik

2: İshal

3: Tıkanıklık ya da burun akıntısı

4: Mide bulantısı veya kusma

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?

KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Kovid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu Kovid-19'a dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?

En yaygın 11 belirti şu şekilde:

Ateş,

Öksürük,

Nefes darlığı,

Halsizlik,

Kas ya da beden ağrısı,

Baş ağrısı,

Tat ve koku kaybı,

Boğaz ağrısı,

Tıkanıklık veya burun akıntısı,

Mide bulantısı veya kusma,

İshal.

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