Koronavirüsün 3 Boyutlu Görüntüsü Paylaşıldı! Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsün 3 boyutlu görüntüsü paylaşıldı. Tesid ödülü alan yerli ve milli atomik kuvvet mikroskobu ile koronavirüsün 3 boyutlu hali görüntülendi.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsün 3 boyutlu görüntüsü paylaşıldı. Tesid ödülü alan yerli ve milli atomik kuvvet mikroskobu ile koronavirüsün 3 boyutlu hali görüntülendi.

Koronavirüsün 3 Boyutlu Görüntüsü Ortaya Çıktı

Yerli ve milli olan mikroskobun Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Ümit Çelik, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral ve ekibi tarafından tarafından geliştirildiği açıklandı.

Ümit Çelik, yurt dışındaki çalışmalarda elektron mikroskobu ile görüntülenen koronavirüsün dikenli top şeklindeki görüntüsünün, numune dondurularak vakumda alındığını açıkladı ve kendi çalışmalarında ise numunenin inaktif edildikten sonra kurutularak doğrudan görüntülendiğini belirtti.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, çalışmanın koronavirüsün atomik kuvvet mikroskobuyla elde edilmiş dünyadaki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü olduğunu duyurdu.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

5 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 205.758 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.225'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.127 toplam entübe hasta sayısının ise 392 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 180.680 olarak açıklandı.

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020

Kaynak: Tamindir