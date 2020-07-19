Koronavirüsün 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerle aynı hızda yayıldığı tespit edildi Koreli araştırmacılar koronavirüsün (Covid-19) 10-19 yaş aralığında da yetişkinler arasında olduğu kadar hızlı yayıldığını tespit etti.

Koreli araştırmacılar koronavirüsün (Covid-19) 10-19 yaş aralığında da yetişkinler arasında olduğu kadar hızlı yayıldığını tespit etti. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong ve Acil Müdahale Merkezi'nden Park Young-jun'un da içinde yer aldığı çalışmalarda koronavirüsün yayılma hızının 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerdeki kadar hızlı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA