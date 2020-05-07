Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma daveti
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Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma daveti

Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma daveti
07.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:59

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Eskişehir Şehir Hastanesinde Hastanesinde Korona virüs teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Eskişehir Şehir Hastanesinde Hastanesinde Korona virüs teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi.

Hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarını odalarında bizzat ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Test sonuçları pozitif çıkan hastalara yaptığı ziyarette hastalarla görüşerek herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi. Ziyarette bulunduğu hastalara (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler de aktaran Bilge, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve servis hekimlerinden hastaların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.

Covid-19 tedavisi gören hastalarından gelen immün plazma yöntemiyle yapılan tedaviye dair soruyuda cevaplayan Müdür Bilge; İmmün plazma tedavisi, birçok bulaşıcı hastalıklarda böyle antikorun ihtiyaç olduğu hastalıklarda pasif immünizasyon için uygulanan bir yöntem" olduğunu belirterek, Koronavirüsü yenenlerin gönüllü bağış yapmalarıyla gerçekleşen immün plazma yönetiminde tedavi başarısının yüksek olduğunu vurgulayarak, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan hastaların diğer Covid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak ve şifa olmaları için immün plazma bağışında bulunmaya davet etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi acil servis ile enfeksiyon kliniğinde incelemeler de bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler aktardı. Servislerde görev yapan sağlık personellerinin hatırını sorarak, alınan koruyucu önlemleri gözden geçirip, herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorarak, kolaylıklar diledi. Çalışanlara tek tek teşekkür eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Uğur Bilge; "Mesai mefhumu gözetmeksizin, aile ve çocuklarınızı görmeden görevlerinizin başında fedakarca ve risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Uğur Bilge; "Gerek sağlık çalışanlarımızı gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon verdik. Bu anlamda vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Salgını atlatmış değiliz. Ülke olarak salgını en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz, "Yeter ki belirtilen kurallara uyalım. Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumunda olabiliriz. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz, ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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