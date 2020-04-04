Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı
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Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı

Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, virüsün sadece yaşlıları ciddi etkilediği düşüncesinden uzaklaşılması gerektiğini belirterek sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı.

04.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:43
Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı

Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, virüsün sadece yaşlıları ciddi etkilediği düşüncesinden uzaklaşılması gerektiğini belirterek sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı.

Yusuf Alabarda, tedavi sürecinin ardından çıkarıldığı poliklinik servisinde AA muhabirine video konferansla açıklamada bulundu.

Kendisini çok sağlıklı biri olarak görmesine rağmen virüsü çok zor atlattığını dile getiren Alabarda, "Gençlere de bulaşabilen bir hastalık. 50 yıl boyunca sigara, alkol gibi hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Hastane kapısından geçmedim. Bilinen hiçbir hastalığım da yok. Buna rağmen çok ağır atlattım. Bunun için gençleri vurmayan, yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak algılanmamalı." dedi.

Alabarda, virüsü yurt içi seyahatleri esnasında kaptığını tahmin ettiğini, bu yüzden hijyen ve sosyal izolasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ani yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım ünitesinde iki hafta geçirdiğini anlatan Alabarda, şöyle devam etti:

"Hastanede sayısız test yapıldı bize. Sadece koronavirüsle ilgili değil, kan değerlerimiz de sürekli kontrol ediliyor. Bilim Kurulu'nun koyduğu kıstaslar var. Uygulanması gereken testler ve ilaçlar belirleniyor. Bu süreç Türkiye'nin Edirne'den Ardahan'a kadar böyle bir pandemi karşısında önemli bir standart zincire sahip olduğunun göstergesi. "

"Sağlık Bakanlığı sahada ve özveride dünyaya örnek olacak bir hizmet veriyor"

Yoğun bakımda kendisiyle çok iyi ilgilenildiğini belirten Alabarda, hastanedeki beslenme programlarına ilişkin, "Hastalar durumlarına göre kategorize ediliyor. Kanında farklı değerler olanlar, başka rahatsızlıkları olanlar ve herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar olarak herkese farklı özel beslenme programı var. Hastanede sabah, öğlen ve akşam iyi bir beslenmeyle günlerimizi geçirdik. İlaçlar için yeterli olan gıdaları aldığımızı düşünüyorum. "diye konuştu.

İki haftalık yoğun bakımdaki tedavisinin ardından yapılan testlerin negatif çıkarak normal servise alındığını belirten Alabarda, kan değerlerinin bu süreçte tekrar kontrol edileceğini, doktorların ortak karar vermesinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Alabarda, hastanedeki gözlemlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Çin'den getirilen ilaçlar, Türkiye'nin her yerinde belirlenmiş olan standartlar doğrultusunda hastalara uygulanıyor. Türkiye'de sağlık insanlarının büyük bir özveriyle ortaya çok önemli standartlar koyduğunun da göstergesi aynı zamanda. Sağlık Bakanlığı'na ve pandemiyle mücadele sürecini yönetenlere gönülden şükran borcumun olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnet duyuyorum. Çok iyi hazırlanmışlar, sahada ciddi gayretler var. Aynı zamanda altyapı olarak da çok gelişmiş tesislerde dünyaya örnek gösterilecek herkese eşit uygulamayla hizmet ediyorlar. "

Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

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Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı
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