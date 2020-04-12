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Koronavirüs, Söğütlü, Sakarya

Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son...

Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son yolculuğuna uğurlandı -Umreden dönen oğlu ile gelininden koronavirüs kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık'ın cenazesi, koruma kıyafetli ekipler tarafından oğlunun mezarının yanına defnedildi Sakarya'nın...

12.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:16
Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son...

Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son yolculuğuna uğurlandı

-Umreden dönen oğlu ile gelininden koronavirüs kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık'ın cenazesi, koruma kıyafetli ekipler tarafından oğlunun mezarının yanına defnedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ikamet eden ve korona virüsünü yendikten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 86 yaşındaki Resmiye Işık, koruma kıyafetli ekipler tarafından 2009 yılında vefat eden oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelininden koronavirüsü kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık, yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu tedavi gördü. Korona virüsünü yenen ve taburcu edilen Işık, evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi altına alınan ve 6 gündür yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cenazesi, koruma kıyafetli ekiplerce Söğütlü ilçesinde bulunan Kurudil Mahalle Mezarlığına saat 11.30 sıralarında, 2009 yılında vefat eden oğlunun yanına defnedildi.

Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son...

Kaynak: İHA

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