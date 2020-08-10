Koronavirüsü yenen üniversiteli Mehmet: Ciğerlerimdeki ağrıları hala hissediyorum ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü öğrencisi Mehmet Özçetin (21), uzaktan eğitime geçilmesinin ardından döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da yakalandığı koronavirüsü 10 gün hastanede, 14 gün evde karantinada geçirerek yendi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü öğrencisi Mehmet Özçetin (21), uzaktan eğitime geçilmesinin ardından döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da yakalandığı koronavirüsü 10 gün hastanede, 14 gün evde karantinada geçirerek yendi. Özçetin, aradan 3 ay geçmesine rağmen spor yaparken ciğerlerindeki ağrıları hala hissettiğini söyledi.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde Yöneticilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Özçetin, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından 19 Mart tarihinde memleketi Afyonkarahisar'a döndü. Mehmet Özçetin'de, memleketine döndükten 14 gün sonra Covid-19 belirtileri, öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Özçetin, kendisini 2 gün boyunca otomobilde karantinaya alarak, ailesi dahil hiç kimseyle görüşmedi. Özçetin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede Mehmet Özçetin'in Covid-19 testi pozitif çıktı ve 1 Nisan tarihinde tedaviye alındı. Özçetin, tedavinin ardından sağlığına kavuşup, 10 Nisan'da taburcu oldu, ardından 14 gün evde karantinada kaldı.

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Özçetin, şöyle konuştu: "Bu süre zarfı içinde sosyal hayatın ne kadar kıymetli olduğunu ve insan sağlığının gerçekten her şeyden daha değerli olduğunu anladım. Şu anda nefes egzersizlerime çok dikkat ediyorum. Çünkü hala daha koronavirüsün etkilerini görüyorum. Özellikle bölümüm gereği sporla ilgilenirken, koşarken ciğerlerimde hala daha ağrılar hissediyorum. Bu yüzden daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Sağlığıma özen gösteriyorum. Temizlik konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyorum. Temizliğime çok dikkat ediyorum. Çünkü en önemli olan o."'İNSAN NEFESİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ANLIYOR'

Nefes almanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Mehmet Özçetin, "İnsan bir nefese bile dünyalara değişmemesi gerektiğini öğreniyor. Yaşamını ona göre şekillendiriyor. Nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyor. İnsanların maskelerin ve sosyal mesafelerin ne kadar önemli olduğu bilincine varmalarını istiyorum. İnşallah insanlar, hayatın ve bir nefesin ne kadar değerli olduğunu bu virüse yakalanmadan anlar. Ayrıca sosyal hayatın ne kadar değerli olduğunu hastalık sürecimde dört duvar arasında anladım. Çünkü bir çift insan görmeyi özlüyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA