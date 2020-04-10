Koronavirüsü yenen turizmci Gür: Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan turizmci Galip Gür (56) ve eşi Meral Gür, koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan turizmci Galip Gür (56) ve eşi Meral Gür, koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Hastanedeki zorlu süreci anlatan Gür, "Evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim" dedi.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür, eşi Meral Gür ile İstanbul seyahati dönüşü görülen koronavirüs semptomları üzerine hastaneye kaldırıldı. 8 günlük tedavilerini ardından iyileşerek eşiyle birlikte hastaneden taburcu olan Galip Gür, herkesin evde kalması gerektiğini ifade etti. Hastane sürecini anlatan Gür, şunları kaydetti: "Maalesef ben ve eşim 13 Mart'ta İstanbul yolculuğu dönüşü rahatsızlandık, ateşimiz yükseldi. 5 gün boyunca kendimizi evde izole ettik. 5 gün sonunda ateşimiz düşmeyince özel bir hastaneye başvurduk. Burada yapılan tetiklerden sonra koronavirüs bulgularına rastlandı. Eşimle beni hemen aynı odada tedavi altına aldılar. Tedavimiz 8 gün sürdü ve çok zorlu bir süreçti. Neyse ki solunum cihazına bağlanmak gibi bir sıkıntımız olmadı. Ama kusma, yüksek ateş gibi çeşitli rahatsızlıklar geçirdik. Sağlık çalışanları tedavimiz için inanılmaz bir gayret gösterdi. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara artık kahraman demek, melek demek yeterli değil. Bize antibiyotik tedavisi uyguladılar ve altıncı günün sonunda hastalık yavaş yavaş düşüşe geçiyor. 48 saat boyunca ateşiniz 36, 37 arasında kalırsa son bir test yapılıyor. Negatif çıkarsa taburcu ediyorlar. Biz taburcu olalı bir hafta oldu. Yine de evde izole halindeyiz. Çevremizde bizimle temaslı olduğu için hastalanan birini duymadık çok şükür. Bu da bizi çok mutlu etti."

Sosyal medyadan insanların sıkıldığını, 'evde kal' çağrılarına uymayanların olduğuna dikkati çeken Gür, "Ben evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim. O yüzden lütfen evde kalın ve çağrılara uyun. Taburcu olduktan sonra herhangi bir ilaç vermedi doktorlar. Kendimizi çok çok iyi hissediyoruz. İnşallah bizim durumumuzda olanlar da bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA