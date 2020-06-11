Koronavirüsü yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı
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Koronavirüsü yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra göreve başlayan trafik polisi Zafer Şahin Gülcan, 3 kez immün plazma bağışında bulundu.

Koronavirüsü yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı
11.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra göreve başlayan trafik polisi Zafer Şahin Gülcan, 3 kez immün plazma bağışında bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motorize Timlerde görevli polis memuru Gülcan'a martta koronavirüs bulaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Gülcan, 14 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

Evinde 16 günlük karantina sürecinin ardından görevine dönen Gülcan, plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

İlk bağışının ardından "İmmün Plazma Bağışçısı Beratı" verilen Gülcan, ikinci bağışını mayısta yaptı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelerek üçüncü kez immün plazma bağışında bulunan Gülcan'a "Övünç Beratı" da verildi.

Gülcan, AA muhabirine, meslekte 18, Samsun'da ise 5 yıldır görev yaptığını söyledi.

Annesine Kovid-19 bulaştığını anlatan Gülcan, "Umreden gelen birini ziyaret ettiğini söyledi. Bunu duyar duymaz kendisini ayrı bir odada izole ettik ancak ne kadar dikkatli olsak da bize de bulaştı." dedi.

Hastanede tedavisinde görev alan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Gülcan, şunları kaydetti:

"Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına geldim. Üçüncü kez immün plazma bağışında bulunuyorum. O süreci biz de yaşadık. Çok ağır şartlarda yaşamadım ama çevremizde, hastanede yaşayan insanlarımız vardı. Üç ay önce babamı kaybettim. Anne baba acısını biliyorum. Birilerinin iyileşmesine vesile oluruz diye kalbimizde o duygularla geldik. İnşallah şifa olmuşuzdur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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