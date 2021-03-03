Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi
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Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi

03.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:55
Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi

KAYSERİ'de, koronavirüse yakalanıp 35 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan tıbbi sekreter Songül Solak (35), "Bu hastalığı yaşasalar inanın belki bir dakika bile dışarıda maskeyi çıkarmazlar.

KAYSERİ'de, koronavirüse yakalanıp 35 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan tıbbi sekreter Songül Solak (35), "Bu hastalığı yaşasalar inanın belki bir dakika bile dışarıda maskeyi çıkarmazlar. Bu süreci yaşarken sanki ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi" dedi.

Tekden Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Songül Solak, geçen yıl Aralık ayında yüksek ateş, öksürük ve eklem tutulması şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Solak, 20 günü hastanede olmak üzere 35 gün süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Yeniden görevinin başına dönen Solak, yaşadığı süreci anlattı. Solak, zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, "Bu sürece ilk başta hiç farkında olmayarak yakalandım. Hastalarla çok yakın olabiliyoruz. Hastalık sırasında vücutta bir anda kırgınlık ve bununla beraber ani eklem tutulması yaşadım. Bir anda yürüyemez oldum. Bu yaşamış olduğum belirtilerin gecesinde çok daha kötüydü. Çünkü yatakta yatarken sanki bacaklarım bağlı ve kalkmaz bir durumdaydım. Sonrasında yüksek ateş ve öksürük oldu. Öksürük başladığı zaman bir şey yokmuş gibi düşünülmemeli. Hemen öksürükten sonra nefes darlığı başladı. Konuşurken nefesimin içime kaçtığını ve konuşamadığımı fark ettim. Daha sonra hemen doktora başvurdum. Tedavim başladı" dedi.

'HASTALIĞI YENDİKTEN SONRA ETKİLERİ 2 AY SÜREBİLİYOR'

Koronavirüsü zor atlattığını kaydeden Solak, "Kolay kolay hasta olmazdım. Hasta olsam bile hafif seyrederdi. Ayrıca daha öncesinde geçirdiğim bir operasyon veya kronik bir rahatsızlığım hiç bir şekilde bulunmuyor. Hiçbir şeyim yoktu; ama ciğerlerimi çok fazla etkilemiş. Bununla beraber çok fazla nefes darlığı vardı. Sonrasında kullandığım ilaçlar sayesinde belli bir zaman sonra düzeldim. Koronavirüsü atlattıktan sonra bırakmış olduğu etkiler minimum 2 ay sürebiliyor. Çünkü ben işe başladıktan sonra halen nefes darlığım vardı. Tabii ki hastalık sürecindeki gibi yoğun değil. Normal insan gibi değildim. Çok çabuk yoruluyordum ve kendimi hep uykuya veriyordum. Gerçekten bu hastalığı yaşasalar inanın belki bir dakika bile dışarıda maskeyi çıkarmazlar. Bu hastalıktan hafif şekilde kurtulan şanslı insanlar da var; ama hastalık ağır seyrettiği zaman gerçekten çok kötü. Bu süreci yaşarken sanki ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi. Ciğerimin üzeri sanki kapatılmıştı. Bu hastalık herkesi etkileyebiliyor. Maskeyi kesinlikle çıkarmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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