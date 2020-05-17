Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor
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Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor

ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon teknisyeni Abdullah Yenice'nin (22), yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların iyileşmesi için verdiği mücadele sırasında 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Koronavirüsü yenen sağlıkçı, işine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor
17.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:04

ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon teknisyeni Abdullah Yenice'nin (22), yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların iyileşmesi için verdiği mücadele sırasında 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Aynı hastanede 26 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yenice, "Kısa sürede işime geri dönerek arkadaşlarımla mücadeleye devam etmek istiyorum" dedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır anestezi ve reanimasyon teknisyeni olarak görev yapan Abdullah Yenice'de, 16 Nisan günü koronavirüs tespit edildi. Yoğun bakımda görev yapan ve koronavirüs hastalarının tedavilerinde görev alan Yenice, hemen tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan ancak herhangi bir semptomu bulunmayan Yenice, evde karantinaya alındı. 1 haftanın sonunda ateş yükselen Yenice, çalıştığı hastaneye yatırıldı. Yenice, 26 gün süren tedavisinin ardından 'Covid-19' testinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yenice'ye iyileştikten sonra müsteşar aracılığıyla 'geçmiş olsun' mesajını iletti. Yenice, şimdi tekrar göreve başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 

'26 GÜN MÜCADELE VERDİM'Son test sonucunu beklediğini ve bir an önce işine dönerek arkadaşlarıyla mücadeleye devam etmek istediğini anlatan Abdullah Yenice, "26 gün boyunca virüsün vücudumdan tamamen uzaklaşması için mücadele verdim. Zonguldak'ta vücudumun hem antikor üretip hem de virüsün pozitif seyrettiğini söyledi doktorum. Bunun gibi olan 3 hastaymışız Zonguldak'ta. Sağlık Bakanı'mız müsteşar aracılığıyla mesajını bana iletildi. Bakanımız 'Sizin gibi fedakar sağlıkçılara minnet duyuyoruz. Çalışmanızın ve azminiz karşılığını mutlaka alacaksınız' yönünde mesajı oldu. Ben de 'Allah razı olsun sizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan. Süreci çok iyi idare ettiniz. Hep birlikte mücadele veri bu süreci atlatacağız' dedim" dedi.'HASTANEDE ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKTIM'

Ailesinden ve işinden uzak kalmanın kendisine ağır geldiğini anlatan Abdullah Yenice, süreci güzel dilek ve mesajlarla atlattığını söyledi. Şu an kendisini çok iyi hissettiğini belirten Yenice, "Şu an çok iyiyim. İlk negatif sonucumu aldım. İkinci negatif sonucumu aldıktan sonra işime tekrar dönerek bu mücadeleye devam etmek istiyorum. Hastanede arkadaşlarımı yalnız bıraktığımı düşünüyorum. Biz bir aileyiz. Anestezi ailesi olarak, sağlık camiası olarak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bu mücadelede yanımızda olan Sağlık Bakanı'mıza, Cumhurbaşkanı'mıza ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir an önce onların arasına yeniden katılmak için gün sayıyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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