Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Suat İyilikli (48), plazma bağışı yapmaya karar verdi.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak
12.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:50
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Suat İyilikli (48), plazma bağışı yapmaya karar verdi. Hastalık sürecinin çok zorlu geçtiğini söyleyen İyilik, "Türkiye'nin öteki ucundaki herhangi biri de çıksa, kan istiyorum dese, ben seve seve vermeye hazırım" dedi.

Dilovası Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Suat İyilikli, 22 Mayıs tarihinde yüksek ateş, halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Yapılan testlerde koronavürüs testi pozitif çıkan Suat İyilikli, karantinaya alındı. İyilikli, hastalığı atlatması durumunda plazma bağışı yapıp tedavi gören hastalara umut olmaya karar verdi. 4 Haziran günü yapılan son testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu olmasına karar verilen İyilikli, meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Hastane sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Suat İyilikli, "Dilovası Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanıyım. 22 Mayıs günü sırt ağrımdan dolayı yatağımdan kalkamadım. Dayak yemiş gibiydim, göğsüme sanki birisi oturmuş gibi nefes almıyordum ve ateşler içerisinde yanıyordum. Ateşim hiç inmedi, mide bulantısı ve ishal de başlayınca doktora gittim. 14 gün boyunca çalıştığım hastanede karantinaya alındım. Aileme bulaşmadı ama onlar da 3-4 gün boyunca çok endişeyle beklediler. Onlara da test yapıldı, eşim ve oğlum negatif çıktı, o an üzerimden 10 ton yük kalktı, rahatladım" dedi."FATİH TERİM'İ GÖRÜNCE İMRENDİM"Koronavirüs tedavisi gördükten sonra sosyal medya üzerinde plazma bağışı konusunda çağrıda bulunan Fatih Terim'i televizyonda görüp, bağış yapmaya karar verdiğini söyleyen Suat İylikli şöyle konuştu: "Plazma bağışçısı oldum, şu an Türkiye'nin öteki ucundaki herhangi biri de çıksa kan istiyorum dese ben seve seve vermeye hazırım. Fatih Terim'in hastalık sürecini takip etmiştim, iyileştiğine çok mutlu oldum. Rüştü Rençber'i takip ettim. Fatih Terim'in televizyona çıkıp plazma bağışçısı olduğu gün ondan imrendim, ben de şu an plazma bağışçısıyım seve seve vereceğim."'BEN KENDİMİ ÖLÜME HAZIRLAMIŞTIM'Hastalık sürecinde 4 günün çok zorlu ve ağrılı geçtiğini ifade eden Suat İyilikli, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirterek, "Semptomların tamamı bende vardı. 3-4 gün çok zor geçti benim için, o arada ateşim vardı, sırt ağrım vardı, odamdan lavaboya bile zor gidiyordum. Sanki göğsüme birisi oturmuş da nefes alamıyor gibiydim. Ölümü hissettim ve ben kendimi ölüme hazırlamıştım. Öleceğimi düşündüğüm için her iftarda tövbe ediyordum, o bana çok ferahlık verdi. Ölürsem de kötü bir uygulama görmem diye düşündüm. 4 günün sonunda semptomlar azalmaya başladı. Sigara ve alkol içmemem hastalık sürecinde benim için çok büyük avantaj oldu" diye konuştu.'KARANTİNA VE TEDAVİ SÜRECİ ÇOK ZORDU'Normalleşme süreciyle beraber insanların önlemleri çok azalttığını ve rehavete kapıldığını söyleyen İyilikli, şunları söyledi:

"Karantina ve tedavi süreci çok zordu. Arkadaşlarım bana nasıl dayandın diye soruyordu. Ben kendimde değildim o süre boyunca, öldüm öldüm yeniden dirildim. Şimdi insanlarımız çok rehavete giriyor. Maske takmak istemiyorlar, toplu alanlara giriyorlar, mangal partileri yapıyorlar. inanın karantina çok zordu. Orada ben Azrail'in geleceğini hissettim. O yüzden herkese kendini korumasını öneriyorum. Lütfen kendimizi koruyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hastanelerde imkanlar çok güzel ama o süreç çok ama çok zor."


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:50:56. #1.14#
title