KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIK ÇALIŞANI ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
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Sultan Abdülhamid, Koronavirüs, Güncel

KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIK ÇALIŞANI ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

BOSTANCI Aile sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı esnada koronavirüse yakalanan Dr. Hakan Gedikoğlu, 14 gündür tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:55
KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIK ÇALIŞANI ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
BOSTANCI Aile sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı esnada koronavirüse yakalanan Dr. Hakan Gedikoğlu, 14 gündür tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. 

Dr. Gedikoğlu'na hastaneden çıkışı sırasında,  koronavirüsü yenerek görevlerine geri dönen Anestezi Kliniği Asistanı Burcu Sarı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asistanı Dr. Birol Balçın ile Covid-19 Kliniğinde gönüllü olarak çalışan hemşire Gamze Fincan da eşlik etti. Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinin ardından çiçek takdim edildi.

"BURADA YATAN HASTALARIMIZIN BİR ÇOĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİöKoronavirüsü yenen hastaların alkışlarla hastaneden çıkmasının ardından bir açıklama yapan Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, şunları söyledi: "Covid-19 ile ilgili hazırlıklara en başta başlayan hastanelerden bir tanesiydik. Bu zamana kadar 400'ün üzerinde hasta taburcu ettik sağlıkla. Ama bu  süreç içinde maalesef hastalanan sağlık mensubu arkadaşlarımız da oldu. Onları da sağlıklarına kavuşmuş şekilde taburcu ettik. Burada çok güzel hatıralar, anlar da yaşadık. Bunlar arasında birkaç kişiden bahsetmek istiyorum. Birol Balçın,  bizin enfeksiyon hastalıkları asistanımız. Covid-19 kliniklerinde gerçekten özveriyle mücadele etti. Çalışması sırasında enfekte oldu fakat yılmadı. Belli bir süre sonra hastanede yattı, iyileşti, çıktı ve tekrar işbaşı yaptı. İşbaşı yapmakla kalmadı daha önce takip ettiği bir doktor arkadaşımıza plazmasını vermek süratiyle onun tedavisine katkıda bulundu. ve Burcu Sarı arkadaşımız. Kendisi de genç bir arkadaşımız, burada anestezi asistanı. Kendisi de rahatsızlandı, tedavi oldu, çıktı ve sağlığına kavuşmuş oldu. Gamze arkadaşımız, hemşiremiz. Hastalandı, klinikte yattı. Klinikte yatarken de hemşire vasfıyla oradaki hastalara da yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Hakan bey ise genç meslektaşımız. Aile Hekimliği Uzmanı. Kendisini de biz burada bir süre misafir ettik. Zorlu süreçlerden geçti ama çok şükür sağlığına kavuştu. Hastalık sıkıntılı seyreden bir hastalık ama tek sevincimiz arkadaşlarımızın sağlığına  kavuşmuş olması. Burada yatan hastalarımızın da birçoğunun sağlık durumu gerçekten  iyi. Çok iyi bir şekilde hastalarımıza bakılıyor. İstanbul'un en çok hasta kabul eden hastanelerinden birisi bu açıdan biziz."

"KORONAVİRÜS İLE 3 CEPHEDE MÜCADELE ETTİM"

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine geri dönen Dr. Birol Balçın, "Tabii ki çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Koronavirüs daha ülkemize gelmeden biz burada önlemlerimizi aldık ve en başından beri çok yoğun bir şekilde çalışma temposu içine girdik. Ne yazık ki bu hastalık beni de yakaladı ama çok şükür hafif bir şekilde atlattım ve görevimin başına yeniden döndüm. Bu yüzden çok mutluyum. 4 gün boyunca hastanede kaldım. Devamında evde karantina sürecimi tamamladım ve yapılan testler negatif olunca görevimin başına geçen hafta döndüm. Dönmeden önce de plazma bağışında bulundum. Bu yüzden çok gururluyum. Hem koronavirüs ile mücadelede birçok cephede savaştığımı düşünüyorum. Hem hastalarımızı iyileştirmek için, hem kendim savaştım hem de en sonunda plazma bağışı ile saygıdeğer bir meslektaşıma yardımcı oldum" şeklinde konuştu.

"TESTİM 2 DEFA NEGATİF ÇIKINCA YENİDEN GÖREVE BAŞLAYACAĞIM"

Covid-19 kliniğinde gönüllü olarak çalıştığı sırada yakalandığı koronavirüse karşı savaşı kazanan bir diğer hasta 24 yaşındaki hemşire Gamze Fincan ise, "Ben de ilk klinik kurulduğunda orada görev alan hemşireyim. 15-20 gün sonra maalesef ben de hastalığa yakalandım. Ama çok iyi atlattığımı düşünüyorum. 6 gün boyunca hastanede yattım. Umarım herkes ayakta bu şekilde bizim gibi atlatır. Şu an 12. günümdeyim, test yapılacak. 2 defa negatif çıkarsam başlayacağım ve plazma bağışlamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

14 gündür tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Dr. Hakan Gedikoğlu, "Ben de çok meşakkatli bir süreç geçirdim. Başta başhekimimiz olmak üzere sağlık personellerimizin üstün gayretleri ile nihayetinde şifaya kavuştum. Bayağı bir sıkıntı yaşadım ama sağ olsunlar sağlık personellerimiz her türlü tedaviyi uygulayarak sağlığıma kavuşmamı sağladılar. Benim tedavim yaklaşık 14 gündür tedavim devam ediyordu. Bugün taburcu oldum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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