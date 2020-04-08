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Sağlık

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'da, koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu.

08.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:23
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'da, koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu. Eboğa, çalıştığı ve tedavi gördüğü hastaneden, alkışlarla taburcu edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Şenol Erboğa, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından iyileşen Erboğa, meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa, doktorlar ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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