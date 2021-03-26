Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum
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Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de görevli paramedik Tolga Ünsel (34), yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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İZMİR'de görevli paramedik Tolga Ünsel (34), yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastalığı çocuklarına bulaştırmaktan çok korktuğunu söyleyen Ünsel, "Mutlaka maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka aşılanmak gerekiyor. Aşı toplumsal bağışıklığı sağlayıp, biz sağlık personelinin işini de rahatlatacağı için aşılanmaya önem göstermemiz gerekiyor" dedi.

Paramedik Tolga Ünsel, 31 Aralık'ta yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla koronavirüse yakalandığını öğrendi. Hemen tedaviye başlayan 2 çocuk babası Ünsel, zorlu geçen hastalık sürecini atlatarak, sağlığına kavuştu. Tolga Ünsel,  "Sırtımda ağrı hissettiğim için 31 Aralık'ta test verdim, pozitif olduğumu öğrendim. Akciğer tutulumum vardı. İlk üç gün özellikle ciddi ağrılar yaşadım. Halsizlik çektim. Yataktan kalkamadım. Ancak bu izolasyon sürecinde beslenmeme dikkat ederek, bol sıvı alarak, gıda takviyeleri yaparak ilaçlarımı düzenli kullanarak bu süreci geçirmeye çalıştım. Fakat virüs o kadar sinsi ki ikinci PCR kontrol testim de pozitif geldi. Bu izolasyon sürecim aslında iki kata kadar çıkmış oldu" dedi. 

En büyük korkusunun virüsü çocuklarına bulaştırma olduğunu belirten Ünsel, "Çok şükür onlara bulaşmadı. Kendimi çok iyi izole ettim. Bu iki izolasyon sürecinde kendime çok iyi bakarak, bol sıvı alıp dinlenerek, süreci atlatmaya çalıştım. Virüsü biz göremiyoruz ama virüs bizi görebiliyor.  Bu yüzden mutlaka maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sırası geldiğinde mutlaka aşılanmak gerekiyor. Aşı toplumsal bağışıklığı sağlayıp, biz sağlık personelinin işini de rahatlatacağı için aşılanmaya önem göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen paramedik Tolga Ünsel; Çocuklarıma bulaştırmaktan korktum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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