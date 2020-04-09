Koronavirüsü yenen kafe işletmecisi tedavi sürecini anlattı Tekirdağ'da koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 51 yaşındaki Erdal Torlak, hastalığı doktorunun tavsiyelerini dinleyerek ve düzenli beslenerek yendi.

Tekirdağ'da koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 51 yaşındaki Erdal Torlak, hastalığı doktorunun tavsiyelerini dinleyerek ve düzenli beslenerek yendi.

Kent merkezinde kafe işleten Torlak, yaklaşık 25 gün önce hayatını kaybeden dayısının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Döndükten sonra şiddetli titreme ve eklem ağrısı baş gösteren Torlak, Tekirdağ Devlet Hastanesine gitti.

Torlak'a hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 tanısı kondu.

Tek kişilik odaya alınarak tedavisine başlanan Torlak, doktorunun tavsiyelerini harfiyen uygulayarak karantina süresinin ardından taburcu edildi.

Erdal Torlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a giderken koronavirüsle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını, dezenfekte işlemlerini yaptıklarını anlattı.

Cenaze töreninde de kimseyle tokalaşmadıklarını da belirten Torlak, "Cenazeden döndükten sonra evde şiddetli eklem ağrıları yaşadım. Kendimden şüphelenmeye başladım. Daha sonra odaya kapandım ancak daha kötü olunca hastaneye gittim. Orada tomografi çekildi. Daha sonra anne ve babamı da hastaneye kaldırdılar. Koronavirüs testi yaptılar. Testler pozitif çıkınca tedavime başladılar." dedi.

"Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi"

Testleri pozitif çıkan anne ve babasının tedavilerinin de evde devam ettiğini belirten Torlak, yediği besinlerin virüse karşı bağışıklığını güçlü tuttuğunu ve tedaviyi kolaylaştırdığını dile getirdi.

Doktorunun tavsiyelerini harfiyen yerine getirdiğini ve uygulanan tedavi yönteminin de çok başarılı olduğunu vurgulayan Torlak, şöyle konuştu:

"Mutlaka doktorun tavsiyelerine uyulmalı. Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi. Virüsün iştahsızlığa neden olduğunu ve bu yüzden düzenli beslenmemi istedi. Yemeyi içmeyi hiç ihmal etmedim. Yemekleri hiç çöpe dökmemeye çalıştım. Yiyebildiğim kadar yedim. Doktorumun tavsiyelerini dinleyerek bu virüsten kurtuldum. Bir devlet ancak bu kadar organize olabilir. Hizmetlerden ve hastane şartlarından çok memnun kaldım. Devletim ve devletimi yönetenlerden Allah razı olsun. Sağlık personeline, doktorlarımıza, hemşirelerimize, bakıcılarımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA