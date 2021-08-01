Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
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Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta

Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsü yenen hemşire Esra Yaman Azılı (23) ile Türkü Saygın (26), aşı çalışmalarında en ön safta yer alıyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsü yenen hemşire Esra Yaman Azılı (23) ile Türkü Saygın (26), aşı çalışmalarında en ön safta yer alıyor. Esra Yaman Azılı, "Mutlaka aşı olun" derken Türkü Saygın ise, "Hepimiz bu maskeden bıktık. Aşımızı olduktan sonra inşallah bu süreci atlatacağız" dedi.

Yeşilhisar'da koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde ve kurulan çadırlarda vatandaşlar aşılanıyor. Aşı çalışmalarında, koronavirüsü yenen hemşire Esra Yaman Azılı ile Türkü Saygın da görev yapıyor. İki hemşire hastaneye gelen vatandaşların aşılarını uyguluyor. Koronavirüsü iki kez yenen hemşire Türkü Saygın, "Ben iki kez koronavirüs geçirdim. İkisinde de evde tedavi gördüm. Bu hastalığın ilki benim için çok ağır geçti. İkincisi ise biraz daha normal geçti. İnsanlarımız bu hastalığın belirtilerine dikkat etsinler. Maskelerini kesinlikle taksınlar. Kapalı alanlarda çok bulunmasınlar. Mutlaka aşı olsunlar. Ben ikinci koronavirüsü geçirdikten sonra aşı oldum. Şu an 3'üncü doz aşımı da yaptırdım. Lütfen herkes bir an önce aşı olsun" diye konuştu.

'AŞI OLDUKTAN SONRA BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ'

Koronavirüsü yenen hemşire Esra Yaman Azılı ise, "Ben geçmişte koronavirüse yakalanmıştım. Hastalığı 14 gün çok ağır geçirdim. Bu hastalığa yakalanıldığı zaman zor geçen bir hastalık. O nedenle lütfen aşımızı olalım. Zaten hastanemiz tüm imkanları kullanarak, hizmeti ayağınıza getiriyor. Sizi de burada daha fazla görmek istiyoruz. Bu hastalık yaşlı insanları kötü etkiliyor. O nedenle aşıya teşvik etmek için buradayız. Bu aşıyı yaptığımız zaman inşallah hastalıktan kurtulacağız. Lütfen aşı olun. Şu anda başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hepimiz bu maskeden bıktık. Aşımızı olduktan sonra inşallah bu süreci atlatacağız" ifadelerini kullandı.


- Yeşilhisar
Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci

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