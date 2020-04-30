Koronavirüsü yenen hemşire, görevine döndü

UŞAK'ta Banaz Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Mehmet Ceylan (42), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.

UŞAK'ta Banaz Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Mehmet Ceylan (42), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.

Banaz Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mehmet Ceylan, bir süre önce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan test sonucu pozitif çıkan Ceylan, tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, 14 günlük karantina süreci için evine gönderildi. 14 günlük karantina sürecinin sonunda test sonuçları negatif çıkan Ceylan, Banaz Devlet Hastanesi'ndeki görevine döndüğü ilk günde mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA