Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi
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Devlet Hastanesi, Samsun, Kavak, Güncel

Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan 45 yaşındaki hemşire Müberra Nergiz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

20.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:21
Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan 45 yaşındaki hemşire Müberra Nergiz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

İlçede 7 gün önce nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle çalıştığı Kavak Devlet Hastanesine başvuran hemşire Müberra Nergiz'in yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Çalıştığı hastanede mesai arkadaşlarının tedavi ettiği Nergiz, 7 gün sonra koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Nergiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüsü yendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tedavimi yapan hekimime, Sağlık Müdürümüz Muhammet Ali Oruç'a, başhekimime ve serviste çalışan diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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