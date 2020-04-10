Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu olduEDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hastanenin güvenlik görevlisi Faruk Erel (37), iyileşmesinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hastanenin güvenlik görevlisi Faruk Erel (37), iyileşmesinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Edirne'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Faruk Erel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Erel, 10 yıldır çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Erel, sağlığına kavuşmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Güvenlik görevlisinin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Kaynak: DHA