Koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi
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Mardin, Güncel

Koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 2 kişi taburcu edildi.

15.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:38
Koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 2 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Hıdır Atasay (61) ve Ferhat Bozan (33) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede 15 gün boyunca yoğun tedavi edilen hastalar, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Taburcu edilen hastalar sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.

Koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi

Kaynak: AA

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