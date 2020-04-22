Koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu
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Koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bir kişi, immün plazma bağışçısı oldu.

22.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:27
Koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bir kişi, immün plazma bağışçısı oldu.

Bir firmada çalışan 37 yaşındaki Hüseyin Bozbaş'ın, bazı belirtiler üzerine kentteki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde 15 gün tedavi gören Bozbaş, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar veren Bozbaş, görevlilerce evinden alınıp Türk Kızılay Atatürk Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne getirildi.

İlk olarak doktor kontrolünde gerekli tetkikleri yapılan Bozbaş, daha sonra plazma bağışında bulundu.

Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yendiği ve sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Bozbaş "Buraya gönüllü olarak geldim. Zorunlu olmadığı sürece kimse çıkmasın evinden. Eğer çıkıyorsanız mutlaka sosyal mesafenizi koruyun. İlk bağışçı olmak çok güzel bir duygu. Bir insana şifa vereceğini bilmek çok güzel bir duygu. Tüm hastalara acil şifa diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da kentteki ilk bağışı almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İmmün plazma bağışının dünyada gittikçe yaygınlaştığını belirten Yıldırım, "Hüseyin Bozbaş bu savaşı kazandı. Sonuçları negatif çıktı. Kentimizde bu anlamda ilk donör olmuştur. İnşallah bununla beraber şu an hastanelerde entübe veya yoğun bakımda olanlara şifa olacak. İmmün plazma bağışı bizim için çok önemli. Çünkü dünyada şimdi bu yöntemle bir çalışma var ve yüzde 80'lik bir başarı söz konusu. Bu savaşı kazanmış, sonuçları negatif çıkmış başka kahramanlarımızı her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen hasta immün plazma bağışçısı oldu

Kaynak: AA

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