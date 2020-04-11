Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu KIRKLARELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel hastanede tedavi gören M.Y. (37), hastaneden 'penguen dansı' eşliğinde taburcu oldu.

KIRKLARELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel hastanede tedavi gören M.Y. (37), hastaneden 'penguen dansı' eşliğinde taburcu oldu. Lüleburgaz'da, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran M.Y.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınan M.Y., 5 günlük tedavisinin ardından iyileşti. Sağlığına kavuşan M.Y., Doktor Ünlü ve sağlık ekibiyle birlikte 'penguen dansı' yaparak, hastaneden taburcu edildi.

- Leburgaz - Leburgaz Kaynak: DHA