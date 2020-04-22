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Koronavirüsü yenen gurbetçi yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yenen gurbetçi yaşadıklarını anlattıTemel ELCİVAN, (DHA) - Hollanda'nın Zaandam kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan gurbetçi İlhan Doğu (57) kalp hastası olmasına rağmen tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

22.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:20
Koronavirüsü yenen gurbetçi yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yenen gurbetçi yaşadıklarını anlattı

Temel ELCİVAN, (DHA) - Hollanda'nın Zaandam kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan gurbetçi İlhan Doğu (57) kalp hastası olmasına rağmen tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Şiddetli başağrısı ve yüksek ateşle hastaneye kaldırılan Doğru yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Doğu, Ölümden döndüm desem yalan olmaz. Kalp hastalığına rağmen iyileştim dedi.

Hollanda'nın Zaandam kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan gurbetçi İlhan Doğu (57) kalp hastası olmasına rağmen tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Evli ve iki çocuk babası ve 20 gün komada yaşam mücadelesi verdikten sonra sağlığına kavuşan Doğru yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Doğru, 'Hastanede yoğun bakım sırasında, bir an oldu el işaretleriyle ölecek miyim diye hemşirelere sordum, onlarda yaşatmaya çalışıyoruz cevabını vermişlerdi. Sekiz günü yoğun bakım olmak üzere, yirmi günü aşkın tedavi gördüm. Kovit-19 virüsüne çok ağır bir şekilde yakalandım, çok zor günler geçirdim, ölecek miyim diye düşündüğüm anlar çok oldu. Hastanede çıktığımda, çocuklarım beni karşılarında gördüklerinde inanamadılar' dedi.

'BAŞ AĞRISI İLE BAŞLADI'

Koronavirüsü yenen Doğru kronik hastalıklarının bulunduğuna dikkat çekerek,?Kalp, romatizma hastasıyım, ilaçlar kullanıyordum, virüste vurunca kısa sürede komaya girdim? dedi. Hastalık süreci hakkında bilgi veren Doğru 'Baş ağrısı, ateş başladı. Ardından halsizlik, yorgunluk derken evde koltuğa yığıldım. Çocuklar beni hastaneye götürdü' dedi.

SİZİ BURADA YAŞATAMAYIZ DEDİLER

Hastane yetkililerinin kendisine kötü haber verdiğini söyleyen Doğru, 'Hastane hem kovid-19 virüsü hem de kronik hastalıklar karşısında, bizim hastanede sizi yaşatamayız, Amsterdam'a götürüleceksin' dediğini belirtti. Hastane yetkililerinin 'Hastaneye kadar yetiştirebilirsek, yaşarsan oraya kadar, herhalde kurtulursun' dediğini dile getiren Doğru, İyileşmem tamamen mucize dedi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM DESEM YALAN OLMAZ'

Amsterdam'daki hastanede solunum cihazına bağlanarak antibiyotik tedavisine başlanan Doğru yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi 'Konuşamaz duruma geldiğim çok olmuştu. Ölümden döndüm desem yalan olmaz. Ailem sürekli aklıma geliyordu, haliyle psikolojim bozuldu. Bir kaç gündür evdeyim. Yavaş yavaş yürümeye çalışıyorum, hastane sürecini unutmaya çalışıyorum. Zor günlerdi, ister istemez psikolojimi etkiledi. Eşim ve çocuklarım zor günler yaşadık, ama şükür geride kaldı. Ama virüsün tahribatı nedir onu bilemiyoruz' dedi. İlhan Doğru'nun eşi Gülfiye Doğru (53) ile birlikte 20 yaşında Melek ve Onur adında ikiz çocukları var.

Koronavirüsü yenen gurbetçi yaşadıklarını anlattı

Kaynak: DHA

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