Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu
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Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu

Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu
06.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:17

Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu Korona hastalarına umut için plazma bağışları sürüyor Malatya'da ailece korona virüse yakalanan Gazeteci Esma Karadoğan, iyileştikten sonra ilk iş olarak plazma tedavisine destek olmak için ailece bağışta bulundu.

Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu

Korona hastalarına umut için plazma bağışları sürüyor

MALATYA - Malatya'da ailece korona virüse yakalanan Gazeteci Esma Karadoğan, iyileştikten sonra ilk iş olarak plazma tedavisine destek olmak için ailece bağışta bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Çin'de uygulanan plazma tedavisinin ardından ilk kez Türkiye'de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen immun plazma hastalara umut oldu. Plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta olan Abidin Aybar'ın virüsü yenmesi ile plazma bağışları da arttı.

Malatya'da uydudan yayın yapan ER TV'nin Haber Müdürü gazeteci Esma Karadoğan'dabir süre önce korona virüse yakalandı. Eşi Orhan Karadoğan ile Annesi Ergül ve babası Haci Orak'ın da testleri pozitif çıkınca tedavi süreci başladı.

Esma Karadoğan tedavi sürecini evde geçirirken, eşi ile anne ve babası ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 14 günlük sürecin ardından ailece virüsü yenen Esma Karadoğan ve ailesinin ilk işi ise immun plazma tedavisi için bağışta bulunmak oldu.

Hastaneye giderek ailece bağışta bulunan Karadoğan, testlerinin negatif çıkmasının ardından 14 gün bekledikten sonra yeniden test yaptıklarını ve sonucun negatif çıkması ile plazma bağışında bulunma kararı aldıklarını söyledi.

Bir kişiye bile umut olma adına ailece bu kararı aldıklarını ifade eden Esma Karadoğan, "İnşallah bu şekilde bir hastanın bile sağlığına kavuşması bizim için mutluluk verici." dedi.

Tedavi süreci ile ilgili de konuşan Karadoğan, "Zor bir süreçti çok ağır atlatmadık ama ailece psikolojik zorluklarda yaşandı. Çok şükür bu hastalığı atlattık, darısı diğer hastaların başına" şeklinde konuştu.

Haci Orak ise, tedavi sürecinde kendileri ile yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "İnşallah bu bağışımız ile birkaç kişiye faydalı olabiliriz. Devletimize, milletimize bu şekilde faydalı olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Koronavirüsü yenen gazeteci ailesiyle birlikte plazma bağışında bulundu

Kaynak: İHA

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