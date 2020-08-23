Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım

KONYA'da, taziye için gittiği evde maske takmaması üzerine koronavirüse yakalanan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım
23.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:13

KONYA'da, taziye için gittiği evde maske takmaması üzerine koronavirüse yakalanan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Maskenin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyleyen Kılınçel, "Maske takmamakla büyük hata yaptım. Maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak yaşadım. Sanki ciğerim bıçaklarla dilimleniyormuş gibi acı çekiyordum. Evdeki eşyaların görüntüleri değişmeye başladı. Renkler farklılaşmaya başlamıştı. Lütfen herkes maske taksın" dedi.

Konya'da yaşayan emekli astsubay Bahri Kılınçel, arkadaşının eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye ziyaretine gitti. Kılınçel, bu kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmeden taziye evinde maske kullanmadı. Taziye ziyaretinden 3 gün sonra sırtında oluşan ağrılar ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kılınçel'e koronavirüs teşhisi koyuldu. 4 Ağustos'ta karantina sürecine giren Kılınçel, ilaçlarını kullanarak 16 günün sonunda koronavirüsü yendi.

'DENEYSEL OLARAK YAŞADIM'Maske takmanın önemini yaşadıklarıyla anladığını söyleyen Bahri Kılınçel, "Bir arkadaşımın eşi vefat etmişti. Koronavirüsten vefat ettiğini de bilmeden ona başsağlığı dilemek için gittim. Gittiğimde orada öğrendim. Orada da maske takmamakla büyük hata yaptım. Orada kaptım koronavirüsü. Bu sayede de çok büyük bedel ödedim. Maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak yaşadım. Taziyeden döndükten 3 gün sonra sırtımda dayanılmaz ağrılar başladı sonra ateşim 38 dereceye yükseldi, iştahım kesildi. Hemen hastaneye gittim ve tanı koyuldu. İlaçlar verildi ve eve döndüm. Hayatım altüst oldu" dedi.'KABUSLAR GÖRÜYORDUM'Karantinada kaldığı sürede yaşamının olumsuz etkilendiğini ve kabuslar gördüğünü anlatan Bahri Kılınçel, şunları söyledi: "67 yaşındayım ve bu zamana kadar hastaneye gitmemiş biriyim. Vücudumun üzerinden silindir geçmiş gibiydi. Bir yere kolumu dayadığımda orası ağrıyordu. Sanki ciğerim bıçaklarla dilimleniyormuş gibi acı çekiyordum. Evdeki eşyaların görüntüleri değişmeye başladı. Çalışma masamın, kütüphanenin ebadı büyüyordu. Renkler farklılaşmaya başlamıştı. Sanki koltukların renklerini ilk kez görüyor gibiydim. Yastığa kafamı koyduğumda kabuslar görüyordum. Tekrar uyumaya kalksam aynı kabusları görüyordum. Gece yattığımda bile ağrılar içinde, dayanılmaz bir şekilde bazı uzuvlarımın yok olduğunu hissediyorum. Kolumun yok olduğu, bacağımın yok olduğu gibi hissizlik duyguları başlamıştı. 9 tane ilaç kullanmak zorundasınız. Yoğun bir şekilde eşime bulaştırmamak için çaba gösterdim."Maske takmamanın hayatına mal olduğunu fark ettiğini belirten Kılınçel, "Gözümün derecesinin değiştiğini hissediyordum. Bir maskenin takılmadığı zaman benim hayatıma ne kadar mal olduğunu fark ettim. Dünya farklı görünüyordu gözüme. Renkler, çeşitli eşyalar farklı farklı gelmeye başladı gözüme" dedi.'MASKEYİ 1 SANİYE DAHİ İHMAL ETMEYİN'Hastalığı süresince filyasyon ekipleri ve polis memurlarının sık sık evine gelerek bir isteği olup olmadığını sorduklarını belirten Bahri Kılınçel, "Başta Cumhurbaşkanı'mıza, Sağlık Bakanı'mıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü iki güler yüzlü polis ve sağlık memuru kapınızı çalıyor. Bir isteğimin bir sorunumun olup olmadığını soruyorlar. 'Size nasıl yardımcı olabiliriz?' dediklerinde, 25 yılını devlete vermiş biri olarak çok gurur duyuyorsunuz. Sürekli de bizi ziyaret ettiler, psikolojik olarak moral verdiler. Ben şunu insanlara söylemek istiyorum; maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak öğrenmiş biri olarak lütfen maskeyi 1 saniye dahi ihmal etmeyin" diye konuştu.16 GÜNDÜR GÖREMEDİĞİ TORUNUYLA PARKTA BULUŞTU

Torunu Poyraz Esen (10) ile karantina sürecinde görüşemediğini belirten Bahri Kılınçel, koronavirüsü yendikten sonra parkta bir araya geldi. Kılınçel, "Bu süreçte en büyük sorunlarımdan biri de dünyalar tatlısı torunumla görüşememekti. Ona sarılıp dedelik zevkini yaşayamıyordum. 16 gündür sadece geriden el sallayarak görüşebiliyordum. Bu da hastalığın verdiği en büyük sorunlardan biri. Yaşlı insanlar için torunları çok önemlidir. Lütfen torunlarınız için kendiniz için maske takın" dedi.

  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor Ekonomi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sadri Alışık Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tır Kaza Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 10:34:38. #1.15#
title