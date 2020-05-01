Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı - ZONGULDAK
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Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı - ZONGULDAK

Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı - ZONGULDAK
01.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve sağlığına kavuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz görevine döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve sağlığına kavuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz görevine döndü.

Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan 36 yaşındaki Horuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkürlerini bildirerek, insanların koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere uyması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Horuz, bu süreçte gerekli koruyucu ekipmanlarının bulunduğunu ancak önlemlere uymasına rağmen bir şekilde koronavirüsü kaptığını söyledi.

Hafif semptomlarının bulunduğu ve test yaptığını anlatan Horuz, "Testimin pozitif olduğunu öğrendim ve izolasyon amaçlı serviste yatışım yapıldı. Tedavim tamamlandıktan sonra ev izolasyonuma devam ettim. Bu süreçte semptomlarım giderek azaldı. Tekrar kontrol testlerimi yaptırdıktan sonra kabaca 3 hafta sonunda yeniden görevimin başına döndüm." diye konuştu.

"Bilinmeyen bir yolculuk gibi çünkü çok yeni bir hastalık"

Horuz, plazma vermek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalığı hafif atlatanlardanım. Benim de semptomlarım özelikle göğüste baskı ve hafif öksürük hissiydi. Sonuçta bizler bu hastalıkla mücadele ettiğimiz için 'acaba' diyerek kafamda soru işareti oluştu ve kontrol amaçlı test yaptırdım. Testin pozitif olduğunu öğrendim. Bu süreçte nasıl hissediyorsunuz? Bilinmeyen bir yolculuk gibi çünkü çok yeni bir hastalık. Hastalık hakkında bilinmeyen çok olduğu için bundan sonraki süreçte nasıl izleyeceğiz henüz bilmiyoruz. Bilinmeyen çok olduğu için doğal olarak insanlar bilinmeyenden korkar. Bu nedenle de endişe hissediyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, 'Ben ne yapacağım?' diyorsunuz. Bunlar doğal süreçler. Çok şükür ağır seyretmediği için ve kaygılarla bireysel başa çıkarak hastalığı atlattım."

İnsanların sosyal mesafe kuralına muhakkak uyması ve yakın temastan kaçınmaları gerektiğine işaret eden Horuz, ayrıca insanlara dengeli beslenmelerini, uykuya dikkat etmelerini ve havasız ortamlarda çok uzun süre bulunmamalarını tavsiye etti.

Koronavirüsü yenen doktor yeniden göreve başladı - ZONGULDAK

Kaynak: AA

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