Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu
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Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu

Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu
30.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:04

Kayseri'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil'i de hayata bağladı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil'i de hayata bağladı.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Abdülrezzak, pandemi servisinde görev yaptığı sırada kendisinde koronavirüs belirtileri fark etti.

Testi pozitif çıkan Abdülrezzak, tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuştu. Hastanede hastalığa karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği araştırılan doktorun, bağışıklık sisteminin güçlü olduğu belirlendi.

Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, polis memuru hastası Mehmet Ali Geçgil (47) için de immün plazma bağışçısı oldu.

Yaklaşık 15 gün önce plazma nakli yapılan Geçgil, tedaviye olumlu sonuç verdi ve yoğun bakımdan çıktı. Daha sonra yapılan testlerde de Geçgil'in koronavirüs testi negatif çıktı.

Dr. Ali Abdülrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkına varmadan yakalandığı koronavirüsü, hafif gribal enfeksiyon şeklinde geçirdiğini söyledi.

Koronavirüse karşı bağışık çıktığını vurgulayan Abdülrezzak, yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Geçgil'e hematoloji bölümü ile görüşerek kan vermek istediğini belirtti.

Kendisinden alınan plazmanın Geçgil'e verildikten sonra hastanın hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini anlatan Abdülrezzak, şunları kaydetti:

"Hastamın iyileşmesi her zaman bana mutluluk verir. Böyle bir imkanı bulunca da hiç düşünmeden uygulamaya koydum. Kendi kanınla hastanı iyileştirmenin zevki de bir başka. Bence bu hastalığı geçirip tedavisi biten her hastanın da mutlaka plazmalarını diğer hastalara vermesi gerekiyor. Hastam nefes alamazken sağlığına kavuştu. Bu hastalığı geçirip antikor oluşturanların mutlaka plazmasını vermesi gerekiyor. Bu dönemde bizim kana ve plazmaya ihtiyacımız var. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu şekilde hastalara daha iyi tedavi hizmeti sunabiliyoruz."

Hastanede tedavisi süren polis memuru Mehmet Ali Geçgil ise yüksek ateş sebebi ile hastaneye gittiğini ve koronavirüse yakalandığını öğrendiğini aktardı.

Hastalığı yenmesinin zor olduğunu öğrendiğinde kendisini kötü hissettiğini belirten Geçgil, "Doktorlar başta bana moral verdi ama meğer ölüyormuşum. Daha sonra doktorum inisiyatif kullanarak kanını verdi bana, plazmaları aktardılar. Tedavi olumlu sonuç verdi. 5 gündür antibiyotik kullanmıyorum. Kan bağışında bulunan doktorumla daha organik ve başka bir bağ oluştu. Baba oğul gibi olduk." dedi.

Kimsenin "bana koronavirüs bulaşmaz" dememesi gerektiğini vurgulayan Geçgil, virüsü önemsemeyenlerin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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