Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini çok iyi korumasına rağmen koronavirüse yakalanan, Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman (48), hastalığı yenerek, görevinin başına döndü.

Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu
26.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:50

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini çok iyi korumasına rağmen koronavirüse yakalanan, Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman (48), hastalığı yenerek, görevinin başına döndü. Yaman, "N95 maskemi, siperliğimi taktım. Mesafe kuralına uydum fakat buna rağmen yüzde 1-2'lik ihtimal bana da denk geldi ve Covid-19 hastalığına yakalandım. O dönem çok kötüydüm. Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu" dedi.

Yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı bulunan Dr. Ayhan Sümer Yaman, haziran ayının son haftası hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken, Covid-19'a yakalandı. Virüsü hastane acil servisine gelen pozitif hastalardan kaptığını düşünen Yaman, test yaptırdığı geceye kadar 1 gün evde yüksek ateşli olarak yattı. PCR testi pozitif çıkan Yaman, yine aynı hastanede 1 aya yakın tedavi gördü. Tedavisinin ardından hastalığı yenen Yaman, hastanedeki görevine yeniden başladı. 

'MASKEMİ TAKTIM, MESAFE KURALINA UYDUM'Uzman Dr. Yaman, kendisini virüse yakalanmadan önce sıkı şekilde koruduğunu fakat yine de virüsü kaptığını söyledi. Yaman, "Covid-19 sürecinde tabi ki birtakım riskler oluyor. Bunlardan bir tanesi de bu hastalığa yakalanabilme riskiydi. Bütün önlemlerimi aldım. N95 maskemi taktım. Önüne siperliğimi kullandım. Kıyafetlerime dikkat ettim. Mesafe kuralına uydum fakat buna rağmen yüzde 1-2'lik ihtimal bana da denk geldi. Sonuç olarak Covid-19 hastalığına ben de yakalandım. Şu anda iyiyim. Çok şükür bir sıkıntım yok" dedi.'YÜZÜME YASTIKLA BASTIRIYORLARDI'O dönemin kendisi için çok kötü ve sarsıcı olduğuna dikkat çeken Yaman, şöyle konuştu: "Hem hastalarımdan uzak kalmıştım hem de ateş ve halsizlik oluyordu. Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu. Parmağınızı bile kaldıramıyorsunuz. İnsan kendisini çok kötü hissediyor. Su isteyeceksiniz elinizi kaldırıp 'Lütfen bir su verir misiniz?' diyemiyorsunuz. O kadar halsiz oluyorsunuz ki görevliler odaya geliyorlar, ilaçlarınızı veriyorlar; o ilaçlar sizi 1-2 saat iyi halde tutuyor. Ondan sonra tekrar kötüleşiyorsunuz. İnsan normal nefes alırken zorlanır mı? Zorlanıyorsunuz. O kadar kötüydü ki o durum sanki yüzünüzün üzerine bir yastık koymuşlar da yastığın üzerinden nefes almaya çalışıyorsunuz. Hatta bir dönem neredeyse yastık yüzüme basılıyor gibi hissediyordum. Derin derin nefes almaya çalıştığım zaman nefes alamadığımı hissediyordum. Bunu inşallah kimse yaşamaz diyorum."'BENİ MASKESİZ GÖREMEZSİNİZ'

Uzman Dr. Yaman, maskesiz kişileri gördüğünde uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Bazen buna karşılık bana 'Sanane' diyorlar. Ben de diyorum ki 'Sanane, diye bir şey yok. Ben bundan hasta oldum. Lütfen maskenizi düzgün takın. Burnunuzun üzerine çıkarın'. Ben şu an açık havada konuştuğum için maske takmıyorum. Onun dışında beni maskesiz görme şansınız yok. Açık havada maske takmayabilirsiniz; ama 2- 3 metre insanlarla uzakta olmalısınız. Bunu sağlamak lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına...
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Yaşam
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Ekonomi
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için...
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza İzmir Karadeniz Gaziantep
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:50:34. #1.15#
title