Koronavirüsü yenen doktor Gülseren Sağcan: "Çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm"
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Koronavirüs, Acıbadem, Güncel

Koronavirüsü yenen doktor Gülseren Sağcan: "Çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm"

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan doktor Gülseren Sağcan, kısa sürede hastalığı yenerek sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

11.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:20
Koronavirüsü yenen doktor Gülseren Sağcan: 'Çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm'

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan doktor Gülseren Sağcan, kısa sürede hastalığı yenerek sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altunizade Acıbadem Hastanesinde Göğüs Hastalıkları uzmanı olan Sağcan, hastalıkla ilgili süreci AA muhabirine anlattı.

Sağcan, 11 Mart'ta koronavirüs şüphesiyle ilk hastasını yatırdığını, bir süre sonra kendisinde halsizlik hissetmeye başladığını ifade etti.

Sağcan, "Yaşım genç, sigara hiç kullanmadım, hiç akciğer hastalığı geçirmedim, kronik hastalığım da yok. Aslında bulaşır ya da bulaşmaz diye de düşünmedim. Sadece yapmam gereken şey çalışmak ve hastalarıma yardım etmekti. Önlem alarak çalışmaya gayret ettim." diye konuştu.

Hastalanmadan birkaç gün önce çok yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten Sağcan, halsizliğinin de bundan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti.

"Tomografi çektim ve görüntüye baktığımda bu Kovid-19 dedim"

Koronavirüsten ilk başta şüphelenmediğini anlatan Sağcan, "Bir hocam 'Sen de git tomografi çektir' diyerek beni uyardı. Öğlen arasında gidip tomografi çektirdim. Hiç beklemiyordum, hiç öksürüğüm yoktu. Kendim maskeli girip tomografi çektim ve ekran görüntüsüne baktım, 'evet bu Kovid-19' dedim. Birebir hastalarımınkiyle örtüşen bir görüntü vardı. Ardından tahliller yapıldı bana yatış verildi." ifadelerini kullandı.

Yattıktan sonra ateş ve terleme periyotlarının sıklaştığını söyleyen Sağcan, iki gün sonra nefes darlığının arttığını bildirdi. Durumunun kötüleşmesiyle ek bir ilaca başlandığını ve 24 saat içerisinde bulgularının azaldığını dile getiren Sağcan, hastanede bir hafta yattıktan sonra testinin negatif çıkmasıyla taburcu olduğunu anlattı.

"Hastalandığımda çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm"

Gülseren Sağcan, şu an karantina sürecini evde geçirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ailemden ayrı bir evde yaşıyorum. Ailemi üzmemek için hasta olduğumu onlara söylememiştim. Şu an bir evde yalnız kalıyorum. Testim negatif çıktı. Kendimi de çok daha iyi hissettiğim için, bulgular yüzde 95 oranında geriledi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Pazartesi günü çalışmaya başlayabileceğimi düşünüyorum. Bunun için de çok mutluyum. Çünkü ilk hastalandığımda çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm."

"Vatandaşlarımızın evde kalmasını rica ediyorum"

Koronavirüsün tüm dünyada ciddi bir sorun olduğunu hatırlatan Sağcan, insanların sağlıkları için bu süreçte mutlaka evde kalması gerektiğini vurguladı.

Sağcan, sağlık çalışanlarının en ön cephede, özverili şekilde çalıştığını dile getirerek, "En riskli grup biziz. Sağlık çalışanları ne yazık ki daha ağır geçiriyor çünkü çok fazla hastayla karşı karşıya kalıyorlar. Biz hastalarımıza yardım edebilmek için gece gündüz canla başla çalışırken evde kalmaktan sıkılan vatandaşları anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Herhangi bir şey yokken sosyal hayattan ayrı kalmak zor gelebilir ama böyle bir dönemde evde olabilmek çok büyük bir lüks. İnanın hastanede o bulguları yaşarken canınız yanıyorken o durumla kıyasladığınızda evde kalmak çok konforlu. Bütün vatandaşlarımızdan evde kalmasını rica ediyorum, izolasyona devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen doktor Gülseren Sağcan: 'Çalışamayacağım diye çok üzülmüştüm'

Kaynak: AA

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