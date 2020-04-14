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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Esenboğa Havalimanı, Ankara, Güncel

Koronavirüsü yenen doktor çift, iş başı yaptı

ANKARA'da koronovirüse yakalanan doktor çift Önder ve Çiğdem Ersan, 3 haftalık tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, farklı kurumlardaki görevlerine döndü.

14.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:44
Koronavirüsü yenen doktor çift, iş başı yaptı

ANKARA'da koronovirüse yakalanan doktor çift Önder ve Çiğdem Ersan, 3 haftalık tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, farklı kurumlardaki görevlerine döndü. Hastalıktan sonra ilk iş gününde görüntülü konuşarak birbirlerinin sağlık durumlarını kontrol eden çiftten Önder Ersan, "Bakanlığın önerilerine uyduğunuz sürece, evden çıkmayıp, iyi uyuyup, iyi dinlenip pozitif düşündüğünüz sürece herkes bu hastalığı yenebilir" dedi.

Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan, geçen 24 Mart'ta boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri üzerine hastanede tedaviye alınırken, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Havalimanı Kurum Hekimi olan eşi Dr. Çiğdem Ersan'da yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Önder Ersan 1 hafta, eşi ise 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Evde tedavilerini sürdüren çift, karantina sürecinin ardından hastalığı tam olarak yendi. Ersan çifti, dün 3 haftalık tedavi ve karantina sürecinin ardından tekrar işlerinin başına döndü. Mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde iş başı yapan çift, ilk gün sık sık telefonda görüntülü konuşarak birbirlerinin sağlık durumlarını kontrol etti.

'SERVİSTEN 15 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI'Doç. Dr. Önder Ersan, klinikte bir asistan doktorda hastalığın çıkması ardından benzer semtomları kendisinde de hissetmesi ile hastalığın ortaya çıktığını söyledi. Ersan, eşinin de test sonucunun pozitif çıkmasıyla tedavi sürecini birlikte yürüttüklerini anlatarak, "İlk 5 gün benim için zor geçti. Yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı vardı. Bunları hastanedeki tedavim sürecinde atlattım. Ben şanslıyım sigara içmediğim için, iyi beslendiğim için, aktif spor yaptığım için akciğer tutulumum yoktu. Tutulumum olmadığı için de hiçbir zaman yoğun bakımda yatmadım. Tabii bu süreçte bizim servisten yaklaşık 15 kişi karantinaya alınınca serviste hizmetlerin de devam etmesi gerekiyordu. Hiçbir zaman kliniğimizde bu hizmetler aksamaya uğramadı. Biz hasta olanlar karantinada tedavi olurken hasta olmayan arkadaşlarımız kliniğimizde poliklinik hizmetlerini, acil hizmetlerini, hasta muayenelerini devam ettirdiler" diye konuştu.'HERKES BU HASTALIĞI YENEBİLİR'Eşinin hastalığı daha hafif atlattığını anlatan Önder Ersan, "Vatandaşlara önerim; moralinizi yüksek tutun, iyi beslenin, sigara içmeyin, sosyal mesafeye dikkat edin, hep pozitif düşünün ve evde kalın. Bakanlığın önerilerine uyduğunuz sürece, evden çıkmayıp, iyi uyuyup, iyi dinlenip pozitif düşündüğünüz sürece herkes bu hastalığı yenebilir. Ben ilk hastalardanım. Bu virüse ilk enfekte olduğum zaman ilk başlarda ben de ürküyordum. Ama hasta sayısı arttıkça, bu hastalığın tedavisinin olduğunu düşündükçe, iyileşen hastaları gördükçe iyi düşünmeye, pozitif düşünmeye başladım, bence iyimser olmak kesinlikle bu hastalığın ilk tedavilerinden biri. Tekrar hasta muayene etmek, tekrar hastanede olmak benim için çok sevindirici" ifadelerini kullandı.'VATANDAŞLARIMIZ KORKMASIN'

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Havalimanı Kurum Hekimi Dr. Çiğdem Ersan da hastalığa yakalandığında hiçbir belirti olmadığını söyleyerek, "2 gün hastanede kaldıktan sonra ev izolasyonuna ayrıldım. Evde günlük hayatımızı sürdürdük. Ben özel bir tedavi almadım. Tedavisiz geçirdim. Bu süreci rahat geçirmemde hayat boyu sağlıklı beslenmem, alkol ve sigara kullanmamam, huzurlu ve mutlu bir insan olmam çok etkili oldu. Bunların bağışıklığımı çok iyi tuttuğunu düşünüyorum. Umutlu, şükredici bir insan oldum her zaman. Bence vatandaşlarımız da korkmasınlar. Zaten bilim insanlarımız bunu ifade ediyorlar; benim gibi geçiren birçok insan olacak bu rahatsızlığı. O yüzden korkmasınlar. Sağlıklı yemeye içmeye devam etsinler. Huzurlu olmaya devam etsinler. Bizim sağlık sistemimiz güçlü bir sistem. İlk iş günüm. Biraz da duyguluyum, iş yerimi, hastalarımı özledim" dedi.

Kaynak: DHA

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