Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi
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Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi

Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi
01.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:52

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emre Horuz (36), koronavirüsü yenerek, görevinin başına döndü.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emre Horuz (36), koronavirüsü yenerek, görevinin başına döndü. Dr. Horuz, hastalık süreciyle ilgili "Bilinmeyen yolculuk gibi" dedi. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emre Horuz, öksürük başlayıp, göğüste baskı hissedince test yaptırmaya karar verdi. 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan Dr. Horuz, koronavirüs tedavisine alındı. Semptomları çok olmadığı için normal serviste yatan Horuz, bir süre sonra taburcu olup, evinde kendi izolasyonunu sağladı. Dr. Horuz'un, 14 günün sonunda yaptırdığı testin sonucu ise negatif çıktı. 3 haftada hastalığı yenen Dr. Horuz, pazartesi günü görevinin başına döndü.

Dr. Emre Horuz, tüm tedbirlere uymasına rağmen 'Covid-19' olduğunu söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Horuz, "Testimin pozitif olduğunu öğrendikten sonra hafif semptomlarım vardı. İzolasyon amaçlı serviste yatışım yapıldı. Tedavim tamamlandıktan sonra evde izolasyonuma devam ettim. Bu süreçte semptomlarım giderek azaldı. Tekrar kontrol testlerimi yaptırdıktan sonra 3 hafta sonunda yeniden görevimin başına döndüm" dedi.'KAYGILARIMLA BAŞA ÇIKARAK ATLATTIM'Dr. Emre Horuz, hastalık sürecinde herkes gibi kaygılar yaşadığını ama hekim olmanın avantajıyla bunu daha kolay atlattığını düşündüğünü söyledi. Hastalığın çok yeni olması dolayısıyla tedavi süresince nelerle karşılaşabileceğini bilememenin insanı kaygılandırdığını dile getiren Horuz, şunları söyledi: "Bu süreçte nasıl hissettiğimi anlatmak gerekirse bilinmeyen bir yolculuk gibi. Çünkü hastalık çok yeni bir hastalık. Çok yeni bir hastalık olduğu için hastalık hakkında bilinmeyen çok şey olduğu için bundan sonraki süreçte nasıl izleyeceğiz, henüz bilmiyoruz. Nasıl seyredecek, bilmiyoruz. Başta hafif olanlar sonradan ağırlaşabiliyor. Hafif seyredip hafif atlatılabiliyor. Bilinmeyen çok olduğu için doğal olarak insanlar bilinmeyenden korkar. Bu nedenle de endişe hissediyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, 'Ben ne yapacağım?' diyorsunuz. Bunlar doğal süreçler. Bu kaygıları herkes yaşayabiliyor. Benim de doğal olarak bu kaygılarım oldu. Bizler hekim olarak en azından bu kaygılarla başa çıkmayı biliyoruz. Çok şükür ağır seyretmediği için ben de kaygılarla bireysel başa çıkarak hastalığı atlattım."Sosyal mesafe kuralına uyulmasının bu süreçte hayati önem taşıdığını belirten Dr. Horuz, "Bizim kültürümüzde olan öpüşme ve tokalaşma gibi şeyleri gerçekleştirmemeyi öneriyorum. Bunun dışında dengeli beslensinler, uykularına dikkat etsinler. Kapalı alanlarda çok fazla bulunmasınlar. Maske ve kesinlikle el hijyenine çok dikkat edilmesi gerekir. Bunu artık alışkanlık haline getirmek gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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