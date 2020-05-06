KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ANLATTI: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, AKCİĞERİMİN YÜZDE 70'İNİ VİRÜS KAPLAMIŞTI.
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KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ANLATTI: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, AKCİĞERİMİN YÜZDE 70'İNİ VİRÜS KAPLAMIŞTI.

KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ANLATTI: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, AKCİĞERİMİN YÜZDE 70'İNİ VİRÜS KAPLAMIŞTI.
06.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:38

anlattı. Genç doktor, "Hastaneye yattığımın ilk 3 günü çok kritikti.

anlattı. Genç doktor, "Hastaneye yattığımın ilk 3 günü çok kritikti. Genel durumum bu 3 gün içerisinde yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum ve boğuluyordum. Sıkıntılı ve sancılı bir süreçti. Tüm meslektaşlarım çok ilgilendi iyileşmemde onların payı çok büyükö dedi.

AKCİĞERİN YÜZDE 70'İNDE TUTULMA GÖRÜLDÜEvdeki 8 günlük sürecin ardından durumu ağırlaşan Civil, ikinci kez çekilen tomografide akciğerinde yaygın bir koronavirüs zatürre tutulumu görüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi; "Çok korkunç bir görüntü vardı. O görüntüyü görünce psikolojik olarak da çok etkilendim. Daha sonra hastaneye yatırıldım ve ateşim 41 derece civarındaydı. Oksijen satürasyonum da 70'lere kadar düştü. Yoğun bakım hastalarında kullanılan bir ilaca başlandı. Hastaneye yattığımın ilk 3 günü çok kritikti. Genel durumum bu 3 gün içerisinde yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum ve boğuluyordum. Sıkıntılı ve sancılı bir süreçti" BULGULARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYORDUM: ÜMİTSİZLİĞE KAPILDIMTomografisinde görülen bulguların ne anlama geldiğini bildiği için ümitsizliğe kapıldığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Celal Civil, "Vital bulgularım çok kötüydü. Acaba bu virüsü atlatamayacak mıyım? Yolun sonuna mı geldik? Buraya kadar mı? diye çok düşündüm. Klinik olarak kötü durumdaydım, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarım da çok kötüydü. Nefes darlığı çok kötü bir duygu. Boğulma hissi yaşıyorsunuz. Boşuna nefes alıyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü ciğerler koronavirüs tarafından tutulmuş durumda. Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor. Dakikada 8 litre oksijenle hayata tutunmaya çalışıyordum. 1 hafta boyunca oksijene bağımlı bir şekilde hastanede yattım. İlk günler dip yaşadım, hatta 2 kez yoğun bakım ekibi benim için geldi, entübasyon dahi düşünüldüö dedi.HASTANEDEKİ 3'ÜNCÜ GÜNÜN SONUNDA İYİLEŞMEYE BAŞLADIMHastanedeki 3'üncü günü sonunda iyileşme emareleri görüldüğünü söyleyen Civil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ateş düşmeye başladı, oksijen yükselmeye başladı ondan sonra da toparlanma içine girdik. Yaklaşık 10 gün içerisinde de yüzde 80 oranında klinik durumumda düzelme yaşandı. Tüm meslektaşlarım çok ilgilendi iyileşmemde onların payı çok büyük. Sağlık çalışanı olduğumuz için çok yüksek bir virüs yüküne maruz kaldığımı düşünüyorum. Sağlık çalışanlarının en büyük handikapı da bu. O dönemde çok fazla hastaya teşhis koyuyorduk. Bu yüzden ağır atlattığımı düşünüyorum. Normalde kronik hastalığı olmayan, ilaç ve sigara kullanmayan ve risk faktörü olmayan biriyim. Üst solunum yolu enfeksiyonu dahi olmayan biriydim.öVATANDAŞLAR EVDE KALSIN, SABIRLA VİRÜSÜ YENEBİLİRİZCivil, kritik bir süreçten geçildiğini ve vatandaşların evde kalması gerektiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını hatırlatan Civil,  "Büyük hayati risk alarak çalışmalarına devam ediyorlar. Çoğu insan hastanenin önünden geçmeye korkarken hastalara bakıyor, tedavi düzenliyorlar. Birçoğu ailesini göremiyor. Hastane köşesinde yatanlar, evlerine gidemeyenler var. Bu süreçte benden desteğini eksik etmeyen aileme, arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Birkaç ay içerisinde virüsün gücünün kırılacağını düşünüyorum. Rakamlar da bu yönde ilerliyor. Havaların ısınması da lehimize olabilir. Biraz sabırla bu virüsü yenebilirizö şeklinde konuştu.

- Kaplamıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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