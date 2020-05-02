Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu
02.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:22

EDİRNE'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, görev yaptığı hastanede 20 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenerek mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

EDİRNE'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, görev yaptığı hastanede 20 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenerek mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Edirne'de, dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'a, 20 gün önce koronavirüs teşhisi konuldu. Akpınar, teşhisin ardından görev yaptığı Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye servisinde tedaviye alındı. Tedavisinin bir bölümü yoğun bakımda geçen Akpınar, 20 günlük koronavirüs savaşını yendi ve çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.Hastalığı yenen Akpınar'ın taburcu olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, mutluluğu da gözlerinden okundu. Akpınar, taburcu olurken sağlık çalışanı arkadaşlarını da unutmayarak teşekkür etti. Akpınar, "İlk vurulan nefer olarak bir yerden aldınız beni taşıyıp tekrardan ayağa kaldırdınız, sonsuz teşekkürler" dedi.


Kaynak: DHA

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