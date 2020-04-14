KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLİYOR (1)
SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu ediliyor.
14.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:03
İstanbul DHA - SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu ediliyor.
Doktor Hakan Gedikoğlu, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sağlığına kavuşan Gedikoğlu Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden alkışlarla taburcu ediliyor.
Kaynak: DHA