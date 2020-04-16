Koronavirüsü yenen diyaliz hastası ile eşi taburcu edildi
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 60 yaşındaki diyaliz hastası ile eşi, alkışlarla taburcu edildi.
16.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:22
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 60 yaşındaki diyaliz hastası ile eşi, alkışlarla taburcu edildi.
Bir süre önce Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan diyaliz hastası H.Ş. ve eşi G.Ş. (55), Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan çift, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Kaynak: AA