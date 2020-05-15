Koronavirüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi
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Koronavirüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Koronavirüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi -8 gündür vakanın görülmediği Karabük'te iki kişi daha taburcu edildi Virüsü yenen Çetinkaya, "Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın" Karabük'te korona virüs tedavisi gören karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi
15.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:19

Koronavirüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi

-8 gündür vakanın görülmediği Karabük'te iki kişi daha taburcu edildi

Virüsü yenen Çetinkaya, "Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın"

KARABÜK - Karabük'te korona virüs tedavisi gören karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan hastalar taburcu edilmeye devam ediyor. Karabük'te yaşayan Hatice Çetinkaya ve eşi Habip Çetinkaya, 27 Nisan'da korona virüs şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tahlillerde korona virüs testi pozitif çıkan çift tedavi altına alındı. Yaklaşık 18 günlük tedavisinin ardından iki testi negatif çıkarak sağlıklarına kavuşan karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Böylece 8 gündür virüs vakasının rastlanmadığı kentte iki kişi daha sağlığına kavuşmuş oldu.

"Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın"

Taburcu olduğu sırada, sağlık çalışanlarını tüm dünyanın alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, "Onları bizde alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Hele sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın.

Hastaların taburcu edilmesinin ardından sağlık çalışanları da 'Tedbirleri bırakma koronayı sıfırla" sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulundular.

Kaynak: İHA

Manşet

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