Koronavirüsü yenen avukat Afhan Topel: "Moral ve motivasyon, hastalığın en önemli ilacı"
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İzmir, Güncel

Koronavirüsü yenen avukat Afhan Topel: "Moral ve motivasyon, hastalığın en önemli ilacı"

İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 55 yaşındaki avukat Afhan Topel, hastalığı yenerek sağlığına ve ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:10
Koronavirüsü yenen avukat Afhan Topel:

İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 55 yaşındaki avukat Afhan Topel, hastalığı yenerek sağlığına ve ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Topel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı, üşüme, halsizlik ve ateş şikayetleri yaşamaya başladığını, eşinin de sinüzit belirtileri üzerine birlikte hastaneye gittiklerini söyledi.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldıklarını, eşinin test sonucunun negatif gelmesi üzerine taburcu edildiğini, kendisinin ise pozitif çıkması sonrası yaklaşık iki haftalık tedavi süreci geçirdiğini belirten Topel, bu süreçte 8 ve 19 yaşlarındaki çocuklarının testlerinin de negatif çıkmasının en büyük teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

Eşiyle hastanede kaldıkları günlerde hayatlarını idame ettiren çocuklarına komşu, akraba ve belediyenin destek verdiğini kaydeden Topel, ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu, testin negatif çıkması üzerine taburcu edildiğini söyledi.

"Evde olmak emsalsiz bir duygu"

Hastalığın seyrinin kişiye göre değişkenlik gösterdiğini, nefesinin hastalık boyunca açık olduğunu ancak çabuk yorulduğunu fark ettiğini belirten Topel, şöyle konuştu:

"Virüs akciğerlerde bir çeşit tortu bırakıyor, bu tortunun varlığını hissediyorum ama nefes almamı hiç etkilemiyor. Başlarda belirsizlik duygusu ve çocukları düşünmek insanı karamsarlığa sürüklüyor. Moral ve motivasyon, hastalığın en önemli ilacı. Geniş ailem, akraba, dost ve arkadaşlarımın desteği ilaç gibi geldi. Taburcu edilirken mutluydum, evde olmak, ailece birbirine göz kulak olmak emsalsiz bir duygu. Motivasyonum, iyiyi ve güzele gidişe olan inancım hastalığın da gerilemesine yol açtı ya da bana öyle geldi. Kendimi direkten dönmüş gibi hissediyorum.

Tanıyan tanımayan birçok kişi, doğrudan yahut dolaylı telefonları ve mesajlarıyla öyle bir destek oldular ki bu savaşı kaybetmemek gerekirdi, onların desteğine çok şey borçluyum. Tüm hastalar için aynı desteğin verilmesi bu salgının ana teması olmalı, bu tür felaketlerden insanlık sadece insani dayanışma ve omuz omuzalık duygusu ile kurtulabilir."

Topel, deneyimlerini diğer hastalarla paylaşmaya ve hastalıkla mücadeleye tıbbi açıdan destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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