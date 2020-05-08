Koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi
08.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:00

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi, alkışlarla evine uğurlandı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aile hekimi, alkışlarla evine uğurlandı.

Kovid-19 şüphesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 51 yaşındaki aile hekimi Mehmet Gür, sağlığına kavuştu.

Gür, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın klinik ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Hastanın Merzifon'dan geldiğini ve orada bir hafta tedavi altında kaldığını belirten Uzun, "Durumunun ağırlaşması üzerine bize geldi. Yoğun bakıma yatırdık. Solunum yetmezliği vardı. Kanlı oksijen düzeyleri çok düşüktü. Yüksek akımlı oksijen tedavisiyle immün plazma ile sitokin fırtınası dediğimiz olayı engelleyecek ilaçlar kullandık. Gerçekten çok ağır bir hastaydı. Başarılı tedavi gerçekleştirerek hastayı taburcu ettik." dedi.

Mehmet Gür ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sizin tabirinizle 'çukurdan' çıkardınız. Sağ olun, var olun, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Haber
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Pınar Altuğ Bülent Ersoy Ersin Korkut
Spor Falcao Sergen Yalçın Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Sabah İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen aile hekimi alkışlarla taburcu edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 18:16:32. #1.14#
title