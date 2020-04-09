Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, Devlet Hastanesi'ndeki dört günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, Devlet Hastanesi'ndeki dört günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Datça'da yaşayan, kronik hipertansiyon hastası Neriman Dukali, geçen 3 Nisan Cuma günü rahatsızlığının artması üzerine ambulansla Datça Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Dukali'ye koronavirüs şüphesi ile test yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Dukali, iki gün sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dukali, yoğun bakım ünitesine alınıp, tedavisine başlandı. 24 saatte bir test yapılan Dukali, tedaviye cevap vermeye başladığı belirlendi. Dün, doktorların yatığı son muayenede Dukali'nin hastalığı yendiği belirlendi. Dukali, bugün saat 12.00'da taburcu edildi.'TORUNUMU ÖZLEDİM'Taburcu edilmesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Neriman Dukali, "Hipertansiyon hastasıyım. Bu nedenle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonumu ilk yükseldiğinde çok korkmuş ve panik olmuştum. Hastanede aynı zamanda koronavirüs hastası olduğumda tespit edildi. Marmaris Devlet Hastanesi doktorları ve hemşireleri tedavim sırasında benimle çok yakından ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederim. En çok torunumu özledim. Bir oğlum var. Üst katımda ailesiyle oturuyor. Oğlum ihtiyaçlarımı giderecek. Ailemde bir hastalık yok çok şükür. Sağlığıma kavuştum ve herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Dukali, Marmaris Devlet Hastanesi'ne ait özel bir araçla, koruyucu kıyafetler giyen şoför ve hemşire eşliğinde Datça'daki evine götürüldü.

Kaynak: DHA