Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:22

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

SİİRT - Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde korona virüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.

Taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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