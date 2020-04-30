Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:22
Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
SİİRT - Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Siirt Devlet Hastanesinde korona virüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.
Taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.
Kaynak: İHA