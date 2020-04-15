Koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
15.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:21
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Hıdır Atasay (61) ve Ferhat Bozan'ın (33) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Hastalar, 15 günlük tedavi sonucu sağlığına kavuştu.
Atasay ve Bozan, sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.
Kaynak: AA