Koronavirüsü yendi, plazma bağışında bulundu
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Karantina, Antalya, Sağlık

Koronavirüsü yendi, plazma bağışında bulundu

ANTALYA'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak (27), karantina sürecinin bitmesiyle birlikte koronavirüs tedavisinde kullanılması için plazma bağışında bulundu.

10.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:23
Koronavirüsü yendi, plazma bağışında bulundu

ANTALYA'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak (27), karantina sürecinin bitmesiyle birlikte koronavirüs tedavisinde kullanılması için plazma bağışında bulundu. Çolak, tedavi gören kişilere can olmak istediğini ve bu yüzden bağışta bulunduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk babası Çağlar Çolak, 26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. İğne yapılan Çolak evine gönderildi ancak şikayetlerinin artması üzerine iki gün sonra başka bir hastaneye gitti. Burada kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çolak iki gün süren hastane tedavisinin ardından 14 günlük karantina sürecini evinde geçirdi.

Çolak, karantina sürecinin bitmesi ve testinin negatif çıkmasının ardından koronavirüse karşı immün plazma yönteminde kullanılması için plazma bağışında bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Çolak, yaklaşık 2 saat süren bağışın ardından hastaneden ayrıldı. Tedavi gören hastalara can olmak istediğini söyleyen Çolak, kendisi gibi koronavirüsü yenen herkesin bağışta bulunmasını istedi.'ATEŞ VE BAŞ AĞRISI VARDI ÖKSÜRÜK YOKTU'Antalya Havalimanı'nda araç kiralama firmasında çalıştığını ve hastalığı çalışırken kaptığını düşündüğünü söyleyen Çolak, "26 Mart'ta ufak bir ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdum. Burada bir ağrı kesici ve iğne yapılarak eve gönderildim. 2 gün sonra şikayetlerim arttığı için başka bir hastaneye başvurdum. Burada yapılan koronavirüs testim pozitif çıktı. Sonraki iki gün hastanede kaldım ve ağır geçirdim. Ateşim ve baş ağrım vardı ancak öksürüğüm yoktu. İki günlük tedavinin ardından kendi isteğimle evime geçtim. Genç yaştaki hastalar evde grip gibi geçirebiliyormuş. Evde kendimi karantiya alarak 14 günü tamamladım" dedi.'TEDAVİ GÖRENLERE CAN OLMAK İÇİN GELDİM'Bağış sırasında herhangi bir acı hissetmediğini söyleyen Çolak, "Karantina süremin bitmesiyle, benden alınacak kanın yoğun bakımda yatan hastalara iyi geleceğini öğrendikten sonra hemen gönüllü oldum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek plazma tedavisinde kullanılması için kan verdim ve herhangi bir acı hissetmedim. Benim kanımdan ayırmış oldukları kanı plazmayı yoğun bakımda yatan koronavirüs tedavisi gören kişiler için kullanacaklar. Ben buraya onlara can olmaya geldim" diye konuştu.'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN HERKES BAĞIŞTA BULUNSUN'

Bağış yapmanın bir insanlık görevi olduğunu belirten Çolak, "Umarım benim gibi koronavirüsü atlatan kişiler bağışta bulunur. Çünkü gerçekten içeride durumlar çok kritik. Her gün 300'e yakın kişi tedavi olup bu hastalığı yeniyor. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum ve hepsini bu bağışı yapmaya davet ediyorum. Ayda 4 gün bu bağışı yapabiliyormuşum. Çevremde ve ailemde kimse de yok. Evdeki karantinada devletin vermiş olduğu ilaçlar var onları kullandım. Kendimi iyi hissettiğim için eve geçmek istedim. Sadece hastanede yattığım iki günü ağır geçirdim" dedi.

 


Kaynak: DHA

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